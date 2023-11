Znano je, koliko bomo za elektriko plačevali v letu 2024

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Vlada je poleg regulacije cen za 90 odstotkov porabljene elektrike določila tudi, da gospodinjstva pri elektriki za november in december letos ter za celotno leto 2024 ne bodo plačevala prispevka za zagotavljanje podpor proizvodnji električne energije v soproizvodnji z visokim izkoristkom in iz obnovljivih virov energije.

Vlada je poleg regulacije cen za 90 odstotkov porabljene elektrike določila tudi, da gospodinjstva pri elektriki za november in december letos ter za celotno leto 2024 ne bodo plačevala prispevka za zagotavljanje podpor proizvodnji električne energije v soproizvodnji z visokim izkoristkom in iz obnovljivih virov energije. Foto: Shutterstock

Nekateri dobavitelji elektrike so objavili cene za preostalih deset odstotkov porabljene elektrike v gospodinjstvih, ki v letu 2024 ne bodo regulirane. Cene, ki bodo veljale od 1. januarja 2024, ko bo uveljavljena tudi regulacija cen 90 odstotkov porabljene elektrike, bodo precej višje od cen za regulirani del porabe.

Vlada je za celotno leto 2024 določila najvišje dovoljene drobnoprodajne cene za 90 odstotkov porabljene elektrike gospodinjstev. Cene bodo enake trenutno reguliranim za celotno porabo, in sicer 82 evrov na megavatno uro (MWh) brez davka na dodano vrednost (DDV) za manjšo tarifo in 118 evrov na MWh brez DDV za večjo tarifo oz. 98 evrov na MWh brez DDV za enotno tarifo.

Precejšnje podražitve za deset odstotkov porabe, ki ne bodo regulirani

Pri zaračunavanju za deset odstotkov porabe pa dobavitelji ne bodo omejeni. Pri družbi Gen-I, ta je danes objavila cenik, ki bo veljal od 1. januarja do preklica, bodo cene 144,90 evra na MWh brez DDV za manjšo tarifo in 162,90 evra na MWh brez DDV za višjo tarifo ter 153,90 evra na MWh brez DDV za enotno tarifo.

GEN-I bo ceno električne energije za visoko tarifo v letu 2024 dvignil za 38 odstotkov, nizko tarifo pa kar za 77 odstotkov, so danes sporočili iz podjetja. Foto: STA ,

Novi cenik pri Gen-I bo nadomestil redni cenik za gospodinjske odjemalce in cenik za gospodinjske odjemalce, ki so v poplavah utrpeli škodo, konec leta pa se bodo iztekle tudi cene tarif z akcijskega cenika Sonce za toplotne črpalke, so navedli v obvestilu.

Pri družbi Elektro energija, ki je v 100-odstotni lasti Gen-I, bodo cene 147,99 evra na MWh brez DDV za manjšo tarifo in 169,99 evra na MWh brez DDV za večjo tarifo ter 158,99 evra na MWh brez DDV za enotno tarifo.

Pri družbi Elektro Ljubljana, ki je del Javnega holdinga Ljubljana, bodo cene 146,89 evra na MWh brez DDV za manjšo tarifo in 163,89 evra na MWh brez DDV za večjo tarifo ter 155,89 evra na MWh brez DDV za enotno tarifo.

Pri družbi ECE, ki je v večinski lasti HSE, bodo cene 138,49 evra na MWh brez DDV za manjšo tarifo in 184,49 evra na MWh brez DDV za višjo tarifo ter 164,49 evra na MWh brez DDV za enotno tarifo.

Vlada je poleg regulacije cen za 90 odstotkov porabljene elektrike določila tudi, da gospodinjstva pri elektriki za november in december letos ter za celotno leto 2024 ne bodo plačevala prispevka za zagotavljanje podpor proizvodnji električne energije v soproizvodnji z visokim izkoristkom in iz obnovljivih virov energije.