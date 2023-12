Znane so najboljše poslovne prakse skupnosti AmCham Slovenija v letu 2023

Oglasno sporočilo

Že tradicionalno je skupnost AmCham Slovenija leto praznično zaključila na navdihujočem AmCham Poslovnem zajtrku. Na dogodku so zablesteli vrhunski dosežki, razglasili so najboljšo poslovno prakso leta Best of the Best 2023 in nazdravili prihodnosti, ki jo bosta s svojim navdihujočim vodenjem sooblikovala AmCham Poslovna liderka in Poslovni lider leta 2024 – Anita Ogulin in dr. Jure Leskovec.

Foto: AmCham Slovenija

Najboljšo poslovno prakso leta je določil seštevek spletnega glasovanja, glasov strokovne žirije in glasov občinstva na dogodku. Z največ zbranimi glasovi je prepričal projekt Young Advisory Board, Lek d. d., član skupine Sandoz.

Irenej Jerič (Lek) je ob osvojitvi naziva Best of the Best dejal: "Samoiniciativnost mladih in pripravljenost, da sodelujemo pri projektih, je srčika Young Advisory Boarda … Eden od glavnih razlogov, zaradi katerega smo se prijavili na izbor Best of the Best 2023, je, ker smo želeli, da praksa zaživi tudi pri drugih podjetjih."

Superfinalisti programa Best of the Best 2023, ki so bili predstavljeni na prazničnem AmCham Poslovnem zajtrku, so bili zmagovalci posameznih tematskih sklopov:

Po MOTIVACIJI je izstopal:

Lek, d. d. – Young Advisory Board – Nosilec naslova Best of the Best 2023

V Leku, članu skupine Sandoz, si prizadevajo ustvarjati navdihujoče in inovativno delovno okolje, ki omogoča, da vsak posameznik razvije svoj potencial. Tako je leta 2020 na pobudo mladih nastala tudi Lekova inovativna pobuda za mlade talente 𝗬𝗼𝘂𝗻𝗴 𝗔𝗱𝘃𝗶𝘀𝗼𝗿𝘆 𝗕𝗼𝗮𝗿𝗱 oz. svetovalni odbor mladih (YAB) – z namenom vzpostavitve neposrednega kanala, ki bi omogočal komunikacijo med mladimi in vodstvom podjetja. Najvišje vodstvo skupaj z YAB osvežuje poglede na stroko in upravljanje družbe skozi mnenja najmlajše generacije znanstvenikov in gospodarstvenikov. Tako se ustvarja interdisciplinarna in medgeneracijska skupnost, ki s svojo raznolikostjo dodatno spodbuja nove načine razmišljanja in reševanja izzivov.

Na področju INOVATIVNOSTI je še posebej zasijal:

MEGA M, d. o. o. – Pametne rešitve za učinkovito energetsko upravljanje

Kot CO2 nevtralni operater ter ponudnik celovitih rešitev na področju elektromobilnosti podjetje MEGA M stremi k inovativnosti. Ena takšnih inovativnih in trajnostno naravnanih rešitev je pametno domače polnjenje, ki omogoča zanesljivo in varno polnjenje električnih vozil v najbolj optimalnih intervalih glede na obremenitev omrežja in ceno električne energije. Njihova mobilna aplikacija Mega Mobility zagotavlja vrhunsko uporabniško izkušnjo, s katero uporabnik upravlja različne parametre polnjenja, kot so čas, stopnja moči polnjenja in prilagajanje moči polnjenja obremenitvi omrežnega priključka, hkrati pa omogoča polnjenje na javni infrastrukturi na več kot 250 tisoč polnilnicah v Evropi. Projekt Pametne rešitve za učinkovito energetsko upravljanje torej uporabnikom omogoča celovito energetsko optimizacijo in je v skladu z misijo podjetja Mega M: soustvarjati varno digitalno in planetu prijazno prihodnost.

ESGT-načelom najbolje sledi:

Zavarovalnica Triglav & AMZS – Osvežitvene vožnje za starejše

Skoraj 30 odstotkov vseh voznikov na slovenskih cestah je starejših od 60 let, v prihodnje pa jih bo zaradi staranja populacije vedno več. Ti vozniki so najpogostejši povzročitelji in hkrati žrtve nesreč z najhujšim izidom. Skupna dobra praksa Osvežitvene vožnje za starejše Zavarovalnice Triglav in AMZS je starejšim generacijam omogočila, da brezplačno obnovijo svoje vozne spretnosti s pomočjo izkušenih inštruktorjev v njihovem domačem kraju. Na osvežitveno vožnjo se je podalo že več kot tisoč starejših voznikov.

Naročnik oglasnega sporočila je AMCHAM SLOVENIJA.