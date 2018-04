Znane podrobnosti o poskusu uboja 18-letnika #video

Policisti so danes razkrili dodatne informacije glede poskusa uboja, ki se je zgodil v ponedeljek na Igriški ulici v Ljubljani, ko je 21-letnik zabodel 18-letnika. Dogodek, ob katerem so bili prisotni tudi napadalčevi prijatelji, naj bi se zgodil zaradi predhodnih nerazčiščenih zadev, sporočajo s Policijske uprave Ljubljana.

Video: Planet TV

18-letnika so po napadu reševalci prepeljali v Univerzitetni klinični center Ljubljana, kjer je bil nekaj časa v smrtni nevarnosti. Življenje zabodenega zdaj ni več ogroženo, je danes na novinarski konferenci povedal Valter Zrinski s PU Ljubljana.

Osumljenca je na kraj dogodka poklical drugi prijatelj

Zrinski je pojasnil, da naj bi se osumljenec z osebnim avtomobilom pripeljal v bližino Igriške ulice skupaj z dvema prijateljema. Tja je prišel zaradi predhodnega dogovora s prijateljem, ki je bil že v enem od tamkajšnjih gostinskih lokalov in v bližini lokala opazil oškodovanca. Ta mu je pred približno dvema tednoma na podlagi predhodnih groženj odtujil manjšo količino denarja in marihuane.

Ob prihodu osumljenca na kraj dogodka mu je čakajoči prijatelj "pokazal" oškodovanca, ta pa je pristopil do njega in ga fizično napadel, kar je preraslo v fizičen obračun. Eden od prijateljev iz vozila je nato osumljencu prinesel srednje velik nož, s katerim je ta zabodel oškodovanca v prsni del telesa in ga poškodoval še po roki.

Nož skrili v gozdu

Po dejanju so se osumljenec in trije prijatelji odpeljali s kraja, nož pa skrili v gozdu na območju Mosteca. Kriminalisti so na podlagi zbranih obvestil in do tedaj znanih podatkov vozilo našli na območju Ljubljane, v bližini pa izsledili ter prijeli osumljenca in njegove prijatelje. Pri tem se je eden od prijateljev osumljenca kriminalistom aktivno uprl, kar obravnavajo kot sum kaznivega dejanja preprečitve uradnega dejanja ali maščevanja uradni osebi.

Osumljenec pridržan, prijatelji na prostosti

Prostost in odrejeno pridržanje po zakonu o kazenskem postopku sta bila izvedena le na osumljencu, vloge in odgovornost prijateljev pa še ugotavljajo.

Pridržani je bil že večkrat obravnavan za kazniva dejanja z elementi nasilja, stari znanec policije pa je tudi zabodeni 18-letnik, dodajajo.