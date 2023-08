Znanca sta se porezala z nožem, med posredovanjem reševalcev 33-letnik postal agresiven

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Črnomaljski policisti so ponoči priskočili na pomoč ekipi nujne medicinske pomoči pri oskrbi poškodovanih v Ručetni vasi, saj je bila ena oseba pri tem agresivna. Znanca, ki sta se družila čez dan in nato ob steklenici še pozno v noč, sta se namreč iz neznanih razlogov porezala z noži, nihče pa ni bil huje poškodovan, so sporočili s Policijske uprave Novo mesto.