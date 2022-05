Znana sta kandidata Levice za ministra za kulturo in delo

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Kandidata mora potrditi še članstvo Levice na notranjem referendumu stranke, ki bo predvidoma končan v petek, še pravijo v Levici. Na fotografiji Asta Vrečko in Simon Maljevac. Foto: STA

V stranki Levica so potrdili, da sta njihova kandidata za ministra Asta Vrečko za resor kulture in Simon Maljevac za resor dela, družine, socialnih zadev in enakih možnosti.