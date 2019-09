Zjutraj ponekod že slana, čez dan pa prijetne temperature

Danes bo jasno. Šibka burja na Primorskem bo ponehala, popoldne bo na severovzhodu zapihal južni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 17 do 20, na Primorskem od 20 do 24 stopinj Celzija. Zjutraj se je v nekaterih krajih pojavljala slana.

Najnižje temperature so danes zjutraj namerili v Babnem Polju in Iskrbi, kjer je bilo –2 stopinji Celzija.

Jutri bo zjutraj in dopoldne še precej jasno, le na Primorskem bo že nekaj oblačnosti. Popoldne se bo v zahodnih in osrednjih krajih postopno pooblačilo, ponekod na Primorskem bo že rahlo deževalo. Pihal bo šibek do zmeren jugozahodnik. Najnižje jutranje temperature bodo od 1 do 7, ob morju okoli 10, najvišje dnevne od 20 do 24 °C.

Ponedeljek bo deževen

V ponedeljek dopoldne se bo dež od zahoda razširil na vso Slovenijo, vmes bodo tudi nevihte. Do torka zjutraj bo dež ponehal, v torek čez dan bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo.