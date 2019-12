Zgodba z dobrim namenom dobila epilog

Leto treh dobrih namenov

Decembra 2018 je družba Coca-Cola potrošnikom predstavila šest projektov na treh področjih, in sicer po dva s področja športa, okolja in družbe.

Potrošniki so s skoraj 50 tisoč glasovi izglasovali prejemnike donacije ter skozi leto z nakupom pijač podjetja in drugih promocijskih izdelkov prispevali k zbiranju sredstev za dobre namene. Izbrani so bili trije zmagovalni projekti: spremljanje delfinov v slovenskem morju z društvom Morigenos, dijaški sklad prek projekta Botrstvo in podpora mladim športnikom z Olimpijskim komitejem Slovenije - OKS-ZŠZ.

Leto, ko smo združili moči in delali dobro

Letošnja akcija #vednopodpiraj dober namen, pod okriljem katere je Coca-Cola v Sloveniji v sodelovanju z družbami Petrol, Mercator in Tuš podelila donacijo v skupni višini 67 tisoč evrov, je uspešno končana. V sodelovanju z družbami Petrol, Mercator in Tuš se je za tri dobre namene zbralo še dodatnih sedem tisoč evrov.

Prejemniki donacije v okviru akcije #vednopodpiraj dober namen so: Društvo Morigenos, ki s svojimi raziskavami pomembno pripomore k razumevanju in varstvu delfinov ter ohranjanju morskih ekosistemov. Morigenos v starem keltskem jeziku pomeni "rojen v morju". Olimpijski komite Slovenije s športnimi štipendijami dijakom in študentom športnikom pomaga pri njihovem športnem razvoju na poti proti svetovnemu vrhu. Spodbuja njihovo izobraževanje in tudi razvoj po končani športni karieri. Dijaški sklad, ki se financira izključno na podlagi donacij, so pri projektu Botrstvo na Zvezi prijateljev mladine Moste - Polje ustanovili leta 2016. Iz sredstev dijaškega sklada najrevnejšim družinam pomagajo kriti stroška bivanja v dijaških domovih in preostale stroške šolanja (npr. učne in praktične pripomočke, strokovne ekskurzije, delovne obleke in uniforme).

"S ponosom podpiramo njihovo poslanstvo"

Ruža Tomić Fontana, glavna direktorica Coca-Cole HBC za Hrvaško, Bosno in Hercegovino ter Slovenijo. Foto: Matic Kramžar

Namen akcije #vednopodpiraj dober namen je ozaveščati slovenske potrošnike o nekaterih ključnih družbenih in okoljskih temah. "V družbi Coca-Cola je družbena odgovornost podstat poslovanja. Celoten izkupiček akcije #vednopodpiraj dober namen v višini 67 tisoč evrov namenjamo nosilcem zmagovalnih projektov. S ponosom podpiramo njihovo poslanstvo," je povedala Ruža Tomić Fontana, glavna direktorica Coca-Cole HBC za Hrvaško, Bosno in Hercegovino ter Slovenijo, in poudarila pomen podpiranja skupnosti, v katerih podjetje posluje.

V olimpijskem letu je podpora športnikov še pomembnejša

Jure Košir, ambasador projekta #vednopodpiraj dober namen. Foto: Matic Kramžar

Ambasador akcije #vednopodpiraj dober namen je eden najuspešnejših slovenskih alpskih smučarjev Jure Košir, ki se zaveda pomena podpiranja tovrstnih družbenih pobud: "V preteklih mesecih smo opravili veliko delo za okolje in mlade v Sloveniji. Ker sem tudi sam zrasel s športom, mi je med tremi zmagovalnimi projekti še posebej blizu podpiranje mladih športnikov, saj s tem utiramo pot v svetlo športno prihodnost Slovenije. Brez podpiranja mladih športnih upov tudi olimpijsko leto, ki je pred nami, ne bi imelo smisla. Hvala vsem, ki ste slišali naše sporočilo in sodelovali v akciji #vednopodpiraj dober namen." Donacijo za športne štipendije je osebno prevzel Bogdan Gabrovec, predsednik OKS-ZŠZ.

S štipendijo so cilji lažje dosegljivi

(Od leve proti desni) Ruža Tomić Fontana, glavna direktorica Coca-Cole HBC za Hrvaško, Bosno in Hercegovino ter Slovenijo, Anita Ogulin, predsednica ZPM Ljubljana Moste - Polje, Bogdan Gabrovec, predsednik OKS-ZŠZ, Jure Košir, ambasador projekta #vednopodpiraj dober namen. Foto: Matic Kramžar

Finančna podpora tudi mladim športnikom veliko pomeni. "Namesto finančnih skrbi nam omogoča, da se osredotočamo na treninge in tekme. Športna štipendija je tudi nagrada za vložen trud. Svojo športno štipendijo namenjam na primer za dodatne treninge, prehrano in tudi za hobije. Iskrena hvala OKS-ZŠZ, Coca-Coli in drugim podpornikom, ki mi s podporo omogočajo lažjo pot do uresničevanja svojih ciljev," je o pomenu športne štipendije povedala njena dobitnica, plavalka in kandidatka za OI v Tokiu 2020 Neža Klančar.

Dragoceni podatki o življenju delfinov v našem morju

Društvo Morigenos, ki se ukvarja z raziskovanjem delfinov ter ohranjanjem morskih ekosistemov pri nas, je sredstva namenilo terenskim raziskavam.

"Na ta način smo pridobili kopico koristnih podatkov. Del sredstev smo porabili tudi za izobraževanje in ozaveščanje javnosti. Tako pridobljeni podatki kot večja vključenost širše javnosti pripomorejo k boljšemu dolgoročnemu varstvu delfinov v slovenskem morju," je povedal Tilen Genov iz društva Morigenos in dodal, da so bili v društvu Morigenos veseli, da so sodelovali v akciji #vednopodpiraj dober namen.

Tilen Genov, predsednik društva Morigenos:

Za odtenek bolj brezskrbno življenje dijakov

Donacija za dijaški sklad projekta Botrstvo je številnim dijakov olajšala življenje.

"Mladostnikom je zelo neprijetno govoriti o finančnih stiskah njihovih družin. Verjetno je to zanje ena izmed najbolj neprijetnih tem. Sredstva, donirana v okviru akcije #vednopodpiraj dober namen za dijaški sklad projekta Botrstvo, so krila stroške bivanja v dijaškem domu. Donacija je dijakom omogočila, da so lahko zaživeli za odtenek bolj brezskrbno," je povedal Samo Lesar, svetovalni delavec v Dijaškem domu Bežigrad. Donacijo za dijaški sklad je osebno prevzela Anita Ogulin, predsednica ZPM Ljubljana Moste - Polje.