Zelo toplo bo, ampak deževno

Danes dopoldne bodo padavine, deloma plohe postopno ponehale. V severni in severovzhodni Sloveniji bo prehodno zapihal severni veter. Popoldne se bo prehodno delno razjasnilo, proti večeru bo spet začel pihati jugozahodnik, ob morju jugo. Najvišje dnevne temperature bodo od 12 do 18 stopinj Celzija.

Ponoči bo na zahodu znova začelo deževati, do jutri zjutraj pa tudi že marsikje drugod po Sloveniji. Vmes bodo plohe in posamezne nevihte. Jugo ob morju se bo okrepil. Najnižje jutranje temperature bodo od 5 do 12, ob morju do 16 stopinj Celzija.

Jutri bo oblačno in deževno, dopoldne bodo še mogoče nevihte. Pihal bo južni do jugozahodni veter, ob morju predvsem dopoldne jugo. Zvečer bo dež večinoma ponehal. Najvišje dnevne temperature bodo od 11 do 17, na Primorskem do 20 stopinj Celzija.

Brez padavin ne bo šlo niti v sredo in četrtek

V sredo bo na vzhodu večinoma suho vreme, drugod bodo občasno krajevne padavine, deloma plohe. Malo hladneje bo.

V četrtek bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo, nastale bodo posamezne plohe.