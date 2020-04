Zelena luč stroke: matura ni pod vprašajem

Predstavniki Nacionalnega inštituta za javno zdravje ocenjujejo, da z vidika zdravstvene varnosti in zaščite izvedba letošnje mature ni problematična in lahko poteka nemoteno po načrtih, je ob robu sestanka s predstavniki različnih organizacij povedala ministrica Simona Kustec. Pristojni za izvedbo mature imajo njeno polno podporo.

Ministrica za izobraževanje, znanost in šport Simona Kustec je ob robu sestanka s predstavniki različnih skupin in organizacij v izjavi novinarjem poudarila polno podporo Državnemu izpitnemu centru ter državnima komisijama za poklicno in splošno maturo pri izvedbi letošnje mature. Ta bo kljub epidemiji novega koronavirusa potekala tako, kot je bilo načrtovano, piše STA.

Dijaki se bodo vrnili v šolske klopi

Po besedah predsednice državne komisije za splošno maturo Marine Tavčar Kranjc so posebej zadovoljni, ker so danes prejeli informacije zdravstvenih strokovnjakov, ki jim dajejo veliko upanja, da bo mogoče vrnitev dijakov v šolo organizirati relativno zgodaj, opraviti še en del priprav in izpeljati maturo v skladu z načrti.

Foto: STA

Spomnila je, da se komisija letos prvič v vsej zgodovini spopada z izjemnimi okoliščinami, ki si jih verjetno nihče ni mogel predstavljati. Razmere po njenih trditvah spremljajo ves čas, se odzivajo na pobude, vprašanja in težave, ki jih prednje postavljajo tako potek same epidemije kot šole, dijaki, ravnatelji, starši in drugi udeleženi v tem procesu.

Po njenih besedah so zelo zgodaj premislili glede internih delov mature, ki se nanašajo na veliko število predmetov in bi morali biti končani 15. aprila. Takoj so se odzvali z možnostmi podaljšanja rokov za izvedbo internih delov ter tudi z vsebinskimi prilagoditvami, ki so jih ocenili za potrebne in primerne glede na razmere, poroča STA.

Veliko so po njenih navedbah delali glede časovnice

"Lahko verjamete, da ni tako zelo preprosto za mesec dni zamakniti esejskega pisanja pri materinščini, ker to ne pomeni le vpliva na proces, ki je vezan na dijaško delo in učenje, ampak tudi zagotovitev vsega, kar je povezano z ocenjevanjem in poznejšim potekom mature," je pojasnila.

Zatrdila je, da so sprejeli tisto odločitev, za katero so menili, da ustvari najmanj škode. V resnici nobena od teh odločitev ni samo dobra, je dodala. Po navedbah Tavčar Kranjčeve so se odločili, da pisanje izpitov v okviru splošne mature pri materinščinah umestijo tako, da predvidevajo pisanje obeh izpitnih pol v istem dnevu. Zavedajo se, da je to mogoče oteževalna okoliščina, a so na podlagi formacij in izkušenj presodili, da ni take vrste, da bi kakorkoli opazno škodovala dijakom.

Foto: STA

Spomnila je, da vsako leto celotna generacija dijakov piše maturo pri materinščini v jesenskih rokih na enak način, in podatki kažejo, da razlike, ki bi kazale na slabše rezultate zaradi drugačne organizacije, niso evidentne.

Časovnica je torej prilagojena tako, da še vedno omogoča končanje spomladanskega roka mature v pričakovanem roku in tudi razglasitev rezultatov. To bi obenem pomenilo nemoten proces in možnost za vpis na terciarno raven, torej univerze in visokošolske zavode, je dejala Tavčar Kranjčeva. Dodala je, da to obenem pomeni možnost, da dijaki presodijo, ali bodo v jesenskih rokih želeli ocene višati.

Optimizem ob podpori zdravstvene stroke

Predsednik državne komisije za poklicno maturo Boris Dular je izpostavil, da z maturo vsak posameznik pridobi najprej poklic, na drugi strani pa tudi možnost vstopa v nadaljnje izobraževanje. Da bo maturo mogoče izvesti v skladu z načrti, je po njegovih navedbah pomembno tudi zato, ker je prijavljenih več kot 2.500 tistih, ki niso bili vključeni v redni izobraževalni proces. Če mature ne bi bilo, bi jim bilo onemogočeno, da bi lahko pridobili poklic in se vključili v nadaljnje izobraževanje.

Poudaril je, da so izvedli vse potrebne postopke priprave, da bo matura lahko potekala usklajeno in kot običajno. Izpostavil je razliko pri četrtem predmetu, ki ga izvajajo v okviru šole. Pri tem je veliko mogočih zaključkov, glede tega se bodo natančneje dogovorili prihodnji teden, je napovedal.

Foto: STA

Direktor Državnega izpitnega centra Darko Zupanc je izpostavil optimizem ob podpori zdravstvene stroke pri prizadevanjih, da bo tudi tisti del mature, ki je čez okoli 40 dni, zagotovo mogoče izvesti v povsem varnih okoliščinah.

Maturitetni sistem ima po njegovih navedbah tudi varovalke za ranljive skupine, ki jih bodo še okrepili. Najboljše sporočilo dijakom po njegovih navedbah je, naj jih ne bega to, ali matura bo ali ne. "Zanje je daleč najboljše, da poskušajo svoje delo nadaljevati že zdaj, ko se učijo na daljavo, še posebej pa bomo veseli, če se bodo maja odprle tudi šole in se bodo lahko še zadnje tedne tudi skupaj s svojimi učitelji do konca pripravili na maturo," je dejal Zupanc, še navaja STA.