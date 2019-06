Zdus bo še naprej vodil Janez Sušnik

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Zvezo društev upokojencev Slovenije (Zdus) bo še naprej vodil dosedanji predsednik Janez Sušnik. Volilni zbor ga je namreč danes izvolil na predsedniško mesto tudi za mandatno obdobje 2019-2023. Med najpomembnejšimi nalogami bo tudi v novem mandatu prizadevanje za ustrezen gmotni in socialni položaj upokojencev, je povedal po izvolitvi.

Ocenil je, da jih tudi v novem mandatu čaka veliko dela. "Pred nami bosta pokojninska in zdravstvena reforma, potrebno pa bo tudi sodelovanje pri usklajevanju pokojnin," je povedal novinarjem po seji volilnega zbora. Poleg tega pričakuje, da se bodo ukvarjali z vsebino predloga zakona o dolgotrajni oskrbi, ko ga bo ministrstvo za zdravje pripravilo za razpravo. Podali pa bodo tudi pripombe na predlog zakona o demografskem rezervnem skladu, ki ga pripravlja ministrstvo za finance.

Najbolj pomembno pa je po njegovem opozorilu to, da bodo skrbeli za gmotni položaj upokojencev, za njihovo socialno in zdravstveno varstvo, za njihov bivalni standard in za nemoteno delovanje Zdusovega projekta Starejši za starejše.

V Zdusu, ki ima skoraj 200.000 članov, bodo nadalje bdeli nad izpolnjevanjem zapisanega v koalicijski pogodbi, je zagotovil. "Pokojnine bodo morale biti višje," je opozoril. Tudi delodajalci se bodo morali po njegovih besedah zavedati, da ljudje s tako nizkimi pokojninami ne zdržijo več. Nizke plače namreč vodijo v nizke pokojnine, je spomnil.

Sušnik, ki je bil edini kandidat za predsednika, obžaluje, da ni imel več tekmecev. Vendar pa je opozoril, da je delo predsednika zelo zahtevno tako z vsebinskega kot organizacijskega vidika.

Na predsedniškem mestu Zdusa je od 15. decembra 2016, organizacijo pa je kot začasni predsednik vodil že od konca junija 2016, ko je iz zdravstvenih razlogov odstopil njegov predhodnik Anton Donko.

Rodil se je leta 1942 na Golniku, med letoma 2002 in 2007 pa je bil na čelu državnega sveta. Na svoji poklicni poti je sicer zasedal vodilna mesta v podjetjih Creina Kranj in Alpetour.