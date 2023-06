Združenje za informatiko podelilo nagrade: med prejemniki tudi ministrstvo za zdravje

Na sliki od leve proti desne so Igor Zorko, predsednik UO ZIT, Alenka Kolar z Ministrstva za zdravje in direktorata za digitalizacijo v zdravstvu in Nenad Šutanovac, direktor ZIT.

Na sliki od leve proti desne so Igor Zorko, predsednik UO ZIT, Alenka Kolar z Ministrstva za zdravje in direktorata za digitalizacijo v zdravstvu in Nenad Šutanovac, direktor ZIT. Foto: Združenje za informatiko in telekomunikacije

Na Združenju za informatiko in telekomunikacije pri GZS so letos že tretjič podelili nagrade za posebne dosežke svojih članov: ZITko leta ter nagrado za ZIT-partnerja leta. Priznanje ZITov partner za večjo digitalno ambicijo je šlo v roke Alenki Kolar z ministrstva za zdravje in direktorata za digitalizacijo v zdravstvu ter Andreju Brodniku s Fakultete za računalništvo Univerze v Ljubljani.

"Zelo smo veseli in ponosni, da je Združenje za informatiko in telekomunikacije pri GZS prepoznalo ministrstvo za zdravje kot kooperativnega deležnika – partnerja leta. Za nas je sodelovanje pomembno, saj le skupaj lahko oblikujemo prave ukrepe in spremembe na področju digitalizacije zdravstva. To je ključno v reševanju problematike zdravstva v Sloveniji, saj prinaša prepotrebne koristi tako pacientom, zdravstvenemu osebju kot vsemu zdravstvenemu sistemu," je povedala Alenka Kolar, direktorica z ministrstva za zdravje in direktorata za digitalizacijo v zdravstvu.

Nagrado ZITko leta pa so prejeli Mihael Nagelj, predsednik sekcije za kibernetsko varnost (SekV), Mitja Trampuž, predsednik iniciative AI for Slovenia (ai4si), Andrej Kotar, predsednik sekcije za sodelovanje z državno in javno upravo (SeGov), ter Igor Zorko, predsednik UO ZIT.

"Nagrada ZITko leta je namenjena članom ZIT, ki so v preteklem letu aktivno sodelovali v številnih pobudah, delovnih skupinah in sekcijah ter s tem veliko pripomogli k razvoju IKT-panoge v Sloveniji in tudi prepoznavnosti ZIT. Še posebej pa bi opozoril na letošnja zunanja partnerja leta, in sicer ministrstvo za zdravje RS, za dobro sodelovanje in pomemben prispevek k podpori digitalizacije zdravstva, in prof. Andreja Brodnika za njegov izjemen prispevek k razvoju in popularizaciji računalništva in informatike v osnovnih in srednjih šolah v Sloveniji. Na ZIT se zavedamo, da znanja iz računalništva in informatike omogočajo pozitivne spremembe v svetu in so potrebna za vstop v nadaljnje izobraževanje ali zaposlitev," pa je ob podelitvi povedal Nenad Šutanovac, direktor ZIT.