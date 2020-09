Kakšno je zdravstveno stanje Tadeja Goloba?

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Zdravstveno stanje Tadeja Goloba, priljubljenega pisatelja in vrhunskega alpinista, je resno, a stabilno. Po poročanju Slovenskih novic naj bi ga počasi začeli zbujati iz umetne kome.

52-letnega Tadeja Goloba, znanega pisatelja, publicista in izkušenega alpinista, ki se je prejšnji petek hudo poškodoval med sestopom z Loške stene na območju Bovca, zbujajo iz kome, poročajo Slovenske novice.

Nesreča, v kateri je Tadej Golob utrpel hude poškodbe, se je zgodila na višini 1700 metrov, med sestopom z Loške stene po poti, ki je napol lovska, napol planinska, in ne med plezanjem, pišejo v Slovenskih novicah.

52-letnemu Golobu naj bi zdrsnilo na grebenu, potem ko se mu je odkrušil skalni rob, pri čemer je omahnil proti prepadnemu delu, a ga je po 20 metrih k sreči zadržalo rušje, ki je preprečilo, da bi izkušeni alpinist padel čez steno.

Ko smo se leta 2010 z Golobom pogovarjali o njegovi prvi nagrajeni knjigi - za Svinjske nogice je prejel kesnika - nas je povabil na plezanje. Foto: Simon Plestenjak

Alpinist Viki Grošelj je za omenjeni časopis izpostavil, da je pri nesreči glavno vlogo odigral Golobov soplezalec Blaž Stres, ki je Goloba fiksiral skupaj z ruševjem in preprečil, da bi ta zdrsnil v globino.

Nesrečnega pisatelja so najprej reševali člani GRS Bovec, nato so ga s helikopterjem prepeljali v Splošno bolnišnico Jesenice, od tam pa v UKC Ljubljana. Golob je bil prve tri dni v umetni komi, zdaj pa naj bi ga že zbujali iz nje, in naj bi že bil iz najhujšega, poročajo Slovenske novice. Po vsej verjetnosti naj ne bi utrpel trajnih posledic.

Izkušen alpinist, nagrajen pisatelj

Tadej Golob je izkušen alpinist, ki ima med drugim za pasom dva osemtisočaka. Pred 20 leti se je že povzpel na najvišjo goro sveta, Mount Everest, - takrat je sprmeljal Dava Karničarja med njegovim prvenstvenim smučanjem z Everesta in o tem napisal knjigo - , dve leti prej pa je stal tudi na vrhu Daulaghirija.

Golob je napisal serijo dmevnih biografij, najbolj pa je zaslovel s serijo kriminalnih romanov o Tarasu Birsi. Foto: Ana Kovač

Zadnja leta se je intenzivno posvečal pisanju. Zaslovel je s serijo kriminalnih romanov o Tarasu Birsi, podpisal pa se je tudi pod več odmevnih biografij, tudi o nekdanjemu košarkarju Petru Vilfanu, glasbeniku Zoranu Predinu, košarkarju Goranu Dragiču, političarki Alenki Bratušek, igralki Mileni Zupančič in odvetniku Petru Čeferinu.

