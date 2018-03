Alenka Bratušek: Izvedeli boste, kaj pomeni biti v mojih čevljih

Foto: Matej Leskovšek

"Leti 2013 in 2014 sta bili zame težki in prelomni leti, enako težki in prelomni sta bili ti leti tudi za državo. Zato se mi je zdelo prav, da stvari, ki so se takrat dogajale in za katere mogoče še ne veste, ostanejo zapisane," je poslanka in nekdanja predsednica vlade Alenka Bratušek povedala v posnetku, v katerem je s pisateljem in publicistom Tadejem Golobom razkrila, da sta napisala knjigo, ki nosi naslov V svojih čevljih.

"Ker sama nisem pisateljica, sem zelo vesela, da je najbolj brani slovenski avtor Tadej Golob sprejel izziv in se na neki način spustil v politiko," je še dejala.

"Jaz pa nisem politik in o politiki pred pisanjem te knjige nisem vedel prav veliko. Mogoče mi je tudi zaradi tega pisanje predstavljalo velik izziv," je pojasnil Golob, ki je med drugim napisal biografiji Petra Vilfana in Zorana Predina, lani pa je Slovence navdušil s svojo prvo kriminalko Jezero.

Foto: Facebook Kot je povedal, je motivacijo za pisanje dobil tudi zaradi tega, ker se mu je zdelo, da se je Alenki Bratušek v letih, ko je vodila slovensko vlado, zgodila velika krivica. "Slovenci smo nekako 'pišmevuhovsko' odpravili to obdobje, ko bi Slovenija lahko šla po poti Grčije. Bilo bi lepo, da Slovenci to knjigo preberejo in si malce razširijo obzorja o tistih prelomnih časih," je še dejal prejemnik nagrade kresnik, ki jo je leta 2010 dobil za roman Svinjske nogice.

Alenka Bratušek in Tadej Golob bosta knjigo predstavila 21. marca, od 22. marca pa bo na prodaj v knjigarnah.