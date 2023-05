Žbogar: Kampanjo za VS ZN bi morali izkoristiti za pomoč Sloveniji in ne za rušenje vlade

Kampanja za VS ZN Sloveniji odpira številna vrata in dokazuje, da je ravno tako pomembna kot sam cilj, je poudaril Žbogar.

Kampanja za nestalno članico VS ZN je priložnost, ki bi jo lahko vsi izkoristili za pomoč Sloveniji pri doseganju tega cilja in ne kot še eno priložnost za rušenje vlade, se je danes na tvit predsednika SDS Janeza Janše, da je Slovenija vložila kandidaturo na izrecno prošnjo zaveznikov, odzval državni sekretar na MZEZ Samuel Žbogar.

Kampanja je bila dobra, ostajamo previdno optimistični glede volitev, ki bodo 6. junija, je poudaril Žbogar, ki se je na vprašanje novinarjev v izjavi s predsednico DZ Urško Klakočar Zupančič v državnem zboru odzval na Janšev tvit.

V njem je predsednik SDS razkril, da je Slovenija v času njegove vlade vložila kandidaturo za nestalno članico Varnostnega sveta ZN na izrecno prošnjo ameriških in evropskih zaveznikov v EU in Natu.

Kampanja za VS ZN Sloveniji odpira številna vrata in dokazuje, da je ravno tako pomembna kot sam cilj, je poudaril Žbogar, ki se je danes v prostorih DZ s Klakočar Zupančičevo sešel s slovenskimi poslovneži v Ruandi.

"Janša misli svoje misli, jaz verjamem, da imamo zelo dobre možnosti in bom optimistična, dokler ne bodo izvedene volitve," je dejala Klakočar Zupančičeva. "Srčno upam in si želim, da Slovenija dobi ta nestalni sedež. Ne bi se ukvarjala z njegovimi črnimi napovedmi," je dodala.

Janša: Slovenija je kandidaturo za VS ZN vložila na izrecno prošnjo ameriških in evropskih zaveznikov v EU in Natu

Predsednik SDS Janez Janša je v ponedeljek v tvitu razkril, da je Slovenija vložila kandidaturo za članico VS ZN na izrecno prošnjo ameriških in evropskih zaveznikov v EU in Natu, ki nudijo slovenski diplomaciji vsestransko pomoč pri zagotavljanju podpore. Slovenija pa bo po njegovem sedež izgubila zgolj v primeru, če bodo nad njo obupali zavezniki, ki so jo prosili za kandidaturo.

V primeru neuspeha na glasovanju pa Janša, kot je med drugim zapisal, pričakuje takojšen odstop ne le zunanje ministrice Tanje Fajon, ampak celotne vlade.

Janša je s tem razkritjem v kritičnem obdobju zbiranja podpore za nestalni sedež po oceni izkušenih diplomatov in zunanjega ministrstva zavestno in načrtno škodil slovenskim možnostim za uspešnost kandidature, danes piše Delo.

Na tvit se je že v ponedeljek odzvala Fajonova, ki je opozorila, da je SDS za škodovanje državi in zrušitev vlade pripravljena narediti prav vse. Slovenija je odlična država za članico VS in za članstvo bomo trdo delali do konca, ker si ga zaslužimo, je zapisala ministrica.