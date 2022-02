Zavarujmo prihodnost: več kot sto partnerjev združilo moči za lepši jutri

Oglasno sporočilo

Projekt Zavarujmo prihodnost je združil več kot sto partnerjev z različnih področij.

Skupina Triglav bo pod okriljem projekta Zavarujmo prihodnost v sodelovanju z več kot sto partnerji z zelo različnih področij, od športa do kulture, zdravstva, preventive in gospodarstva v prihodnjih mesecih še aktivneje soustvarjala trajnostna prizadevanja. Vsak mesec bo posvečen spodbujanju in uresničevanju enega od 17 ciljev trajnostnega razvoja Organizacije združenih narodov, k trajnostno usmerjenim dejanjem pa vabijo tudi širšo javnost.

Luka Pušnik, Zavarovalnica Triglav "Verjamemo, da je velike cilje mogoče doseči le, če vsak od nas naredi, kar je v njegovi moči. Vsakdo si bo seveda pod okriljem projekta in pobude Zavarujmo prihodnost lahko izbral svojo aktivnost za uresničevanje omenjenih ciljev oziroma takšno, ki mu je blizu in ki jo živi oziroma želi živeti tudi v praksi," je ob začetku projekta povedal Luka Pušnik, direktor službe za korporativno komuniciranje v Zavarovalnici Triglav.

V največji slovenski zavarovalnici so že vrsto let vpeti v različne družbeno odgovorne, preventivne in okoljske projekte ter partnerstva. Z akcijami Za boljši jutri, Očistimo naše gore, Otroci Triglava, Mladi upi, Triglav tek, Ponovno na izpitno vožnjo oz. platformo Vozimse.si in številnimi drugimi projekti že delajo odločne korake proti boljši prihodnosti. S skrbjo za trajnostni razvoj pa ustvarjajo tudi dolgoročno stabilno podlago za varno poslovanje Skupine Triglav. "Spodbujamo digitalno poslovanje, krepimo trajnostno ozaveščenost zaposlenih, veliko pozornosti namenjamo energetski prenovi stavb. Naš portfelj že vsebuje zavarovanja za škodne dogodke, ki so, žal, posledica podnebnih sprememb, kakor tudi zavarovanja sončnih elektrarn in mikromobilnosti," nekaj od številnih trajnostnih prizadevanj Skupine Triglav našteje Pušnik. V prihodnosti pa nameravajo z aktivnostmi in ozaveščanjem svoj prispevek k trajnostni, pravični in zeleni prihodnosti še (o)krepiti.

Petra Juvančič, Združenje Manager

Izzivom, povezanim s to pomembno temo, se odločno posvečajo tudi v Združenju Manager, kjer v osrčje svojega delovanja postavljajo trajnostno voditeljstvo. Kot poudarjajo, bodo v prihodnosti o(b)stala le trajnostno naravnana podjetja. "Trajnost ni beseda enodnevnica (buzz word), trajnost je beseda, ki bo določala, kakšno bo naše življenje in predvsem življenje naših zanamcev. Za korenite in hitre spremembe v smeri odgovornosti je potrebno širše in medsebojno razumevanje ter povezovanje, sodelovanje in spodbujanje vseh deležnikov. Ob tem se moramo zavedati, da gospodarstvo predstavlja nepogrešljiv motor trajnostnih sprememb in da imamo menedžerji pri tem ključno vlogo, saj zaradi svojih kompetenc delujemo kot povezovalci idej, ljudi in procesov," je poudarila Petra Juvančič, izvršna direktorica Združenja Manager.

Janja Garnbret Foto: Anže Malovrh STA

Svojega vpliva na okolje se zaveda tudi olimpijska prvakinja v športnem plezanju Janja Garnbret, ki večji del leta preživi na poti. Čeprav so potovanja sestavni del njenega vsakdanjika, pa je pri tem pozorna tudi na svoj ogljični odtis. "Majhni koraki so tisti, ki štejejo. Veliko lahko naredimo že z dobrim oziroma čim bolj optimalnim načrtovanjem svojih poti oziroma v mojem primeru izbire pravih priložnosti," je povedala olimpijska in svetovna prvakinja, ki svojo trajnost dokazuje tudi s pozorno gesto. Svojo profesionalno plezalno opremo, ki je ne potrebuje več, namreč podari mladim nadobudnim plezalcem.

Matjaž Kek

Na moč povezovanja pa stavijo na Nogometni zvezi Slovenije, kjer se zavedajo svoje vloge ambasadorja najbolj množične športne panoge v Sloveniji. V ospredje zato pri svojem delovanju postavljajo vključenost in različnost, solidarnost, zdravje in dobro počutje ter varovanje okolja otrok. "Nogomet niso samo silni milijoni ob neverjetnih prestopih, ampak je predvsem igra, ki pravzaprav zajema vse ravni prebivalstva po vsem svetu. V tej smeri je tudi poslanstvo tako Fife kot Uefe, da na najboljši mogoči način spodbujata udejstvovanje v nogometu prav v okoljih, ki so morda nekoliko depriviligirana, in pristop k nogometu kot igri. Osebno pa me zelo veseli vse večja prisotnost žensk v nogometu in pomembnost ženskega nogometa v vseh projektih tako Nogometne zveze Slovenije kot Uefe in Fife," je povedal Matjaž Kek, selektor članske nogometne reprezentance.

Tjaša Smrekar, Kinodvor

Pomembno mesto na področju trajnosti ima tudi kultura. V Kinodvoru tako veliko pozornosti namenjajo skrbi za filmsko kulturo. Za izobraževanje o filmu in izobraževanje ob filmu. "Eno od temeljnih poslanstev Kinodvora je skrb za filmsko kulturo, ki se začne s filmsko in kulturno vzgojo mladih in nadaljuje z zadovoljevanjem potreb zahtevnejših ljubiteljev filma, s poudarkom na vseživljenjskem učenju. Raznolika filmska ponudba, tudi s programom za otroke in mlade, predstavlja platformo za nastajanje kakovostnih spremljevalnih vsebin, kjer se skozi različne oblike naslavlja številne aktualne družbene teme. Teme, ki so ključne za pravičnejšo družbo, trajnostni razvoj in s tem boljšo prihodnost za vse," je povedala Tjaša Smrekar, vodja projektov Javnega zavoda Kinodvor.

Rok Plankelj, RK Celje Pivovarna Laško Prav poseben trajnostni izziv pa so si zastavili v Rokometnem klubu Celje Pivovarna Laško. Postali so namreč prvi evropski rokometni klub s svojim trajnostnim poročilom. S tem pa so še okrepili svojo že tradicionalno povezanost z lokalno skupnostjo.

"Še posebej smo pozorni na delo z mladimi, kar močno definira naš klub, saj so mladi naša prihodnost, ki jo moramo zavarovati. Ponosno bomo torej podprli ta projekt, hkrati pa nadaljevali naše delo, ki smo ga zapisali že v našem Trajnostnem poročilu leta 2019, s katerim smo orali ledino in ga kot vzor uporablja tudi Evropska rokometna zveza. Vesel sem, da lahko povem, da bomo v kratkem izdali že drugo, osveženo trajnostno poročilo," je povedal Rok Plankelj, direktor Rokometnega kluba Celje Pivovarna Laško.

Na pomen sobivanja z lokalnim okoljem in naravo stavijo tudi v Zavodu za šport RS Planica.

Franci Petek, Zavod za šport RS Planica "Nordijski center Planica je z integracijo športnih objektov v naravno okolje na robu Triglavskega narodnega parka izjemno trajnostno naravnan, saj omogoča celoletni izkoristek športnih dejavnosti z več funkcionalnimi objekti. Obiskovalcem so na voljo električna kolesa in električne polnilnice, v naravo pa nikoli ne posegamo brez posebnega premisleka," je poudaril dr. Franci Petek, direktor Zavoda za šport RS Planica, v katerem se lahko pohvalijo tudi z zlato nagrado Interreg Alpine Space za najbolj inovativno in informativno napravo za izkoriščanje plitve geotermalne vode na področju celotnih Alp.

Več kot sto partnerjev, ki se je pridružilo projektu Zavarujmo prihodnost, je tako že sprejelo izziv, da postanejo del skupnosti #ZavarujmoPrihodnost. Vsi pa upajo, da se jim bo v prihodnjih mesecih pri trajnostnih prizadevanjih in dejanjih pridružilo še veliko več ljudi.

Naročnik oglasnega sporočila je Zavarovalnica Triglav.