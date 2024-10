Zaupanje potrošnikov se je v primerjavi z lanskim letom izboljšalo

Kazalnik zaupanja potrošnikov se oktobra ni spremenil. Večina komponent, ki ga sestavljajo, se je sicer poslabšala, tako da so ga na septembrski ravni ohranila pričakovanja glede večjih nakupov, ugotavlja statistični urad. V primerjavi z lanskim oktobrom se je zaupanje potrošnikov izboljšalo.

Med komponentami, ki sestavljajo kazalnik, so se oktobra poslabšali pričakovanja potrošnikov glede gospodarskih razmer v državi (za štiri odstotne točke), pričakovanja glede finančnega stanja v gospodinjstvu (za dve odstotni točki) ter mnenje o trenutnem finančnem stanju v gospodinjstvu (za eno odstotno točko). Pričakovanja glede večjih nakupov so se izboljšala za štiri odstotne točke.

Od lanskega oktobra se je vrednost kazalnika zaupanja potrošnikov zvišala za pet odstotnih točk, še vedno pa je za pet odstotnih točk zaostajala za dolgoletnim povprečjem.

Nekoliko so se poslabšala pričakovanja glede gospodarskih razmer

Na letno rast so vplivali bolj optimistična pričakovanja glede večjih nakupov (za sedem odstotnih točk), boljše mnenje o trenutnem finančnem stanju v gospodinjstvu (za šest odstotnih točk) in izboljšana pričakovanja glede finančnega stanja v gospodinjstvu (za pet odstotnih točk). Nekoliko so se poslabšala le pričakovanja glede gospodarskih razmer v državi (za eno odstotno točko).

V primerjavi s prejšnjim četrtletjem so se pričakovanja potrošnikov glede nakupa ali gradnje stanovanja poslabšala za dve odstotni točki in glede nakupa avtomobila za eno odstotno točko, medtem ko so se pričakovanja glede obnove stanovanja za eno odstotno točko izboljšala.