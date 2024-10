Novomeški kriminalisti so v več let trajajoči preiskavi razkrinkali zastopnike petih romskih društev z območja Dolenjske, Bele krajine in Kočevja. Sumijo jih, da so na javnih razpisih države pridobili sredstva za izboljšanje delovanja romske skupnosti, denar pa nato porabili za lastne potrebe.

Kot je na novinarski konferenci povedal vodja sektorja kriminalistične policije Policijske uprave Novo mesto France Božičnik, so novomeški policisti v preteklih letih prejeli več prijav in predlogov za pregon zaradi zlorabe javnih sredstev, namenjenih izboljševanju položaja romske skupnosti. Zaradi obširnosti zadeve so preiskavo prevzeli kriminalisti.

V večletni preiskavi so ugotovili številna kazniva dejanja goljufij, ponarejanja listin in ponarejanja ali uničenja poslovnih listin. Osumljenci so bili zakoniti zastopniki petih društev, ki so jih ustanavljali zgolj za pridobivanje sredstev na javnih razpisih, nato pa sredstev niso porabili za to, za kar so bila namenjena, ampak izključno za lastne namene. Nekatera društva so danes še aktivna, nekatera pa so že izbrisana.

V poročilih društev so osumljenci navajali neresnične stroške, izdajali fiktivne račune, zahtevanih programov aktivnosti pa niso izvedli, je povedal Božičnik.

Izdajali lažne račune in ponarejali potrdila o plačilih

Osumljenci so sodelovali med seboj tako, da so izdajali lažne račune, lažne avtorske in partnerske pogodbe ter ponarejali potrdila o plačilih. Te listine so v nadaljevanju uporabili kot prave ali resnične za upravičevanje porabe javnih sredstev. Na ta način so si pridobili za najmanj 62 tisoč evrov protipravne premoženjske koristi.

Dva izmed osumljencev sta na goljufiv način za najmanj 103 tisoč evrov oškodovala tudi vsaj 24 poslovnih oziroma gospodarskih subjektov. "V večini primerov sta v imenu društev naročala blago in storitve, ki sta jih uporabila za lastne potrebe, storitev in blaga pa nista plačala," je povedal Božičnik.

Ugotovili so še, da so si osumljenci finančna sredstva prisvajali tudi pred letom 2014, vendar je pregon za ta kazniva dejanja že zastaral. "Če upoštevamo vsa kazniva dejanja, tudi tista, za katera je pregon že zastaral, so si osumljenci pridobili za najmanj 212 tisoč evrov protipravne premoženjske koristi," je navedel.

Glavni osumljenec je stari znanec policije

V preiskavi so policisti podali več sklopov kazenskih ovadb zoper tri osumljence in štiri osumljenke. Glavni osumljenec je star 40 let, preostali pa med 38 in 74 leti. 40-letnik je stari znanec policije, obravnavali so ga že večkrat zaradi premoženjskih kaznivih dejanj. Prejel je tudi številne sankcije, pogojne obsodbe, a te ne učinkujejo, saj je kazniva dejanja še naprej izvrševal, je povedal Božičnik.

Vsi osumljenci so Romi

Potrdil je, da so vsi osumljenci predstavniki etnične skupnosti, Romi, sredstva, ki so jih pridobivali na razpisih, pa niso bila namenjena za izboljšanje delovanja romske skupnosti, ampak so jih osumljenci porabili zase. Denimo za nakup gradbenega materiala, stavbnega pohištva, kupovali so tudi vozila na lizing in sklepali zavarovalne police, obrokov pa nato niso plačali.