Zasegli so mu že šesto vozilo

Policisti iz Rač so včeraj v naselju Morje pri Framu ustavljali 46-letnega voznika neregistriranega osebnega vozila renault clio z registrskima tablicama, ki nista pripadali temu vozilu. Izkazalo se je, da so mu v zadnjih štirih letih zasegli že šest osebnih vozil.

Voznik je z vozilom nekaj časa bežal pred policisti, nato pa ustavil in poskušal zbežati peš, a so ga policisti dohiteli in prijeli. Zaradi neupoštevanja ukazov so zoper njega uporabili prisilna sredstva, telesno silo in sredstva za vklepanje, so sporočili.

Ker so ugotovili, da je vozil brez veljavnega vozniškega dovoljenja, in ker je odklonil preizkus alkoholiziranosti, so mu policisti vozilo zasegli.

Vpil na policiste

"Ker je ves čas postopka vpil, da ima doma še več vozil in da bo vožnjo vseeno nadaljeval z drugim vozilom, so ga policisti pridržali. V zadnjih štirih letih so policisti temu kršitelju zasegli že šest osebnih vozil zaradi vožnje brez veljavnega vozniškega dovoljenja. Zaradi vožnje brez vozniškega dovoljenja bodo policisti zoper kršitelja podali obdolžilni predlog, zaradi preostalih kršitev pa so mu na kraju prekrška izdali plačilni nalog in izrekli globo v višini 3.500 evrov," so še zapisali.