Novogoriški policisti so na tožilstvo podali kazensko ovadbo zoper eno osebo zaradi suma kaznivega dejanja zoper delovno razmerje in socialno varnost v novogoriškem dijaškem domu. Identitete osumljenega ne razkrivajo, je pa ena od zaposlenih za N1 potrdila, da je policiji zaradi šikaniranja prijavila ravnatelja Dragana Kojića. Ta očitke zavrača.

Na novogoriški policijski upravi so potrdili, da so bili v letu 2024 obveščeni o sumu kaznivega dejanja zoper delovno razmerje v domu. Po zaključku policijske preiskave so zoper eno osebo podali kazensko ovadbo na Okrožno državno tožilstvo v Novi Gorici, ki je tudi usmerjalo predkazenski postopek.

Dijaški dom pod drobnogledom inšpektorjev za delo

Dogodek pa naj ne bi bil osamljen. Po navedbah portala N1 je dijaški dom tudi pod drobnogledom inšpektorjev za delo, ki so v preteklih dveh letih prejeli več prijav, pretežno zaradi domnevnih kršitev delovne zakonodaje. Lani in letos so opravili skupno devet nadzorov in ugotovili več kršitev zakona o delovnih razmerjih in zakona o inšpekcijskem nadzoru, dodaja N1.

Predsednica novogoriškega območnega odbora Sindikata vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije (Sviz) Anica Erjavec je za povedala, da glede potencialno spornega dogajanja v dijaškem domu ni prejela nobene pritožbe. "Je pa sindikalni zaupnik zavoda na sejah območnega odbora Nova Gorica večkrat povedal, da v zavodu prihaja do kršitev delovnopravne zakonodaje in napačnih odločitev vodstva zavoda," je navedla.

Sindikalni zaupnik zavoda je po posvetovanju s pravno službo Sviza iskal možnosti za sporazumno rešitev nesoglasij, v nekaterih primerih pa je bilo potrebno tudi posredovanje pravne službe, ki je ravnatelja opozarjala na nepravilnosti oziroma pozvala k upoštevanju zakonodaje, je pojasnila Erjavec. Domnevne nepravilnosti, ki jih obravnavajo za to pristojne službe izven zavoda, niso v pristojnosti območnega odbora, je dodala.

Na sedežu Sviza so potrdili, da so seznanjeni s problematiko v Dijaškem domu Nova Gorica.

Nespoštljiva komunikacija, šikaniranje in mobing

Slabi odnosi med ravnateljem in nekaterimi zaposlenimi naj bi se po navedbah N1 vlekli že dlje časa. Kot dodaja portal, zaposleni Kojiću med drugim očitajo nespoštljivo komunikacijo, šikaniranje in mobing, ena zaposlena je poročala tudi o fizičnem nasilju, češ da naj bi jo ravnatelj odrinil.

Ravnatelj vse očitke zanika

Kojić očitke zanika. Kot je zapisal v odgovorih za STA, gre za neosnovan in škodljiv konstrukt ter poskus njegove diskreditacije. Napovedal je vložitev prijave zaradi krive ovadbe. Glede obtožb o fizičnem nasilju je za medije zatrdil, da njemu v prid govorijo tudi posnetki z nadzornih kamer.