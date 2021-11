Zaradi prometne nesreče zaprta avtocesta proti Mariboru

Štajerska avtocesta med Šempetrom in Arjo vasjo proti Mariboru je zaradi prometne nesreče zaprta, obvoz je urejen po regionalni cesti Šempeter in Žalec. Na Gorenjskem in ponekod na Štajerskem in Koroškem so ceste zasnežene. Zaradi čiščenja in posipanja promet ponekod poteka počasneje, opozarjajo na prometno-informacijskem centru za državne ceste. Ponekod je snega že precej; v Ratečah je po podatkih agencije za okolje snežna odeja debela 41 centimetrov, na Kaninu že 145 centimetrov.