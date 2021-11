Meja sneženja se bo spustila do nižin

Padavine bodo do popoldneva oslabele, zvečer pa znova okrepile in se ponoči razširile nad vso Slovenijo. Po nižinah v notranjosti bo dež prešel v sneg. V ponedeljek bo sneženje ponehalo.

Zjutraj in dopoldne bo oblačno s padavinami. Na severozahodu države bo snežilo, sicer bo meja sneženja večinoma med 500 in 800 m nad morjem. Popoldne bodo padavine prehodno oslabele, možna bo kakšna ploha. Najvišje dnevne temperature bodo od 2 do 8, na Primorskem do 12 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije za okolje (Arso).

Zvečer se bodo padavine spet okrepile in ponoči razširile nad vso Slovenijo. Po nižinah v notranjosti bo dež prešel v sneg. Jutranje temperature bodo od -3 do 1, ob morju okoli 5 stopinj Celzija.

Jutri bo sprva še oblačno, zjutraj bo sneženje ponehalo tudi v južnih krajih. Čez dan se bo delno zjasnilo. Na Primorskem bo pihala večinoma šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 1 do 5, na Primorskem okoli 10 stopinj Celzija.

V torek bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo. Jutro bo mrzlo in po nižinah megleno.

V sredo bo na vzhodu še delno jasno, drugod se bo postopno pooblačilo. Pihati bo začel jugozahodni veter, napovedujejo vremenoslovci.