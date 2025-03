Zaradi prehitre vožnje se ni mogel ustaviti in na prehodu zbil peško

Po do zdaj znanih informacijah je voznik osebnega vozila pripeljal do prehoda za pešce in ustavil, saj je cesto prečkala peška. Za njim je z neprilagojeno hitrostjo pripeljal voznik, ki je, da bi se izognil trčenju, zavil levo, mimo vozila pred njim in zatem na prehodu za pešce trčil v peško. Ker je peška pri tem utrpela hujše poškodbe, so jo odpeljali v Splošno bolnišnico Trbovlje.

Policisti nadaljujejo zbiranje obvestil, o vseh okoliščinah bodo obveščali pristojno državno tožilstvo, so še zapisali na PU Ljubljana.