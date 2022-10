Kaj takega se v zgodovini UKC Ljubljana še ni zgodilo #video #foto

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V vsej zgodovini Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana (UKCL) takšne vaje, kot smo ji bili priča zjutraj na pediatrični kliniki, še niso izvedli. Velika požarna vaja pod sloganom Pripravljeni na požar je razkrila, kako bi ukrepali in kako dobro so za reševanje usposobljeni tisti, ki bi se v primeru požara znašli na kraju dogodka.

Z vajo so seznanili in preverili usposobljenost bolnišničnega osebja za ukrepanje v primeru požara, vodenja evakuacije in reševanja otrok.

Foto: Ana Kovač

Izvedli so tudi vertikalno in popolno evakuacijo vseh, ki so bili v času vaje v stavbi Pediatrične klinike UKC Ljubljana.

Foto: Ana Kovač

Na vaji so poleg zaposlenih v Gasilski enoti UKCL in na Pediatrični kliniki UKCL sodelovali še Gasilska brigada Ljubljana, policija, Reševalna postaja Ljubljana, Dispečerski center zdravstva Ljubljana, Regijski center za obveščanje Ljubljana, Operativno-komunikacijski center Ljubljana, zaposleni v Službi za korporativno varnost in Tehnično-vzdrževalnem sektorju UKC Ljubljana.