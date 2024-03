Zaradi pomanjkanja zdravnikov bodo zaprli večino družinskih ambulant

V Zdravstvenem domu Tolmin so zaradi preklica soglasij za nadurno delo od začetka marca težave pri organizaciji dela v splošnih ambulantah. Stanje pa je proti koncu meseca še slabše. Večina družinskih ambulant bo od sobote zaprtih. V Tolminu bo delovala nujna medicinska pomoč, v ambulantah zunaj Tolmina bodo poskušali zagotoviti po enega zdravnika.

Zaradi kadrovske stiske in preklica soglasij ter porabe vseh nadur zdravnikov je preprosto zmanjkalo kadra, da bi bile do konca meseca lahko odprte vse ambulante, je dejal direktor Zdravstvenega doma (ZD) Tolmin Primož Uršič.

V Tolminu bo od sobote naprej po njegovih navedbah odprta le še ambulanta za nujno medicinsko pomoč, na voljo pa bo tudi zdravnik, ki bo lahko poskrbel za nujne primere na terenu. Pediatrične in specialistične ambulante bodo delovale, a nekoliko okrnjeno. V Bovcu, Kobaridu, Podbrdu in na Mostu na Soči bo medtem odprta po ena ambulanta za nujne primere.

Že samo za zagotavljanje nujne medicinske pomoči bi glede na velikost in značilnosti območja, ki ga pokriva ZD Tolmin, potrebovali precej več zdravnikov. Ob zdajšnji kadrovski zasedenosti namreč ne morejo pokrivati potreb niti z nadurami kot do zdaj, je opomnil Uršič.

Takoj bi zaposlili pet zdravnikov

V tem trenutku bi lahko takoj zaposlili pet zdravnikov, če bi bili na voljo. Rešitev želijo poiskati v sodelovanju z občinami Tolmin, Bovec in Kobarid kot ustanoviteljicami ter pristojnim ministrstvom.

Ker urnike ambulant pripravljajo mesečno, do konca marca ne pričakujejo sprememb. Z aprilom pa bodo poskušali urnike znova prilagoditi. A če zagate ne bodo rešili na sistemski ravni, se bo stanje le težko izboljšalo, je posvaril.

Zdravniki v tolminskem zdravstvenem domu so soglasja za nadurno delo preklicali v okviru zdravniške stavke, ki jo je Sindikat zdravnikov in zobozdravnikov Slovenije Fides začel 15. januarja. Zahteva ureditev plačnega sistema zdravnikov v posebnem zdravstvenem stebru, določitev karierne poti zdravnika in odpravo plačnih nesorazmerij vključno z dvigi plač starejšim zdravnikom.

Po več pogajalskih sejah z vladno stranjo, ki niso prinesle občutnega napredka, je glavni stavkovni odbor Fidesa 30. januarja sklenil, da vodstvom zdravstvenih zavodov predajo preklice soglasij za nadurno delo. Umiki so se večinoma uveljavili v začetku marca.