Zaradi plazov še vedno zaprte ceste

Na Bovškem noč ni prinesla novih plazov. Tamkajšnji poveljnik civilne zaščite Edi Melinc je za STA pojasnil, da se danes nadaljuje sanacija plazov, ki so se utrgali v soboto in so popolnoma zaprli nekatere ceste. Melinc upa in pričakuje, da bodo lahko do večera očistili sneg z večjih prometnih povezav.

Zaradi plazov so namreč še vedno popolnoma zaprte ceste med Trento in Bovcem pri Soči ter cesta med Predelom in Bovcem v Logu pod Mangartom.

Ponoči se je vreme stabiliziralo, temperature so se nekoliko spustile, kar omogoča sanacijo s snegom zasutih cestišč, je povedal Melinc. V soboto so uspeli ustvariti intervencijsko pot do Mangarta in Soče, danes pa jo bodo skušali ustvariti še do Trente. Še vedno je zaprta cesta do Vasi na Skali in pri Mlinarici.

Če bo šlo po načrtih, bodo še danes odprli cesto

Če bo sanacija potekala po načrtih, Melinc pričakuje, da bodo lahko še danes uspeli očistiti zasute ceste, tako da bo spet lahko stekel promet.

V preteklih dneh je bilo namreč na Bovškem zaradi padavin več plazov. Najprej se je v petek zjutraj sprožil snežni plaz pri odcepu za Lepeno. Cesta je bila po Melinčevih besedah nato očiščena, kmalu pa se je nedaleč sprožil še en plaz. Ko so čistili tega, se je prvi ponovil. Skupaj so se na cesto vsuli trije.

Zemeljski plaz, ki se je sprožil nad cesto Libušnje - Vrsno v občini Kobarid. Cesta je zaprta. Foto: Občinski štab CZ Kobarid

V soboto popoldan plaz zaprl cesto Črna na Koroškem-Sleme

Sicer pa je zaradi zemeljskega plazu zaprta tudi cesta med Črno na Koroškem in Šoštanjem. V soboto okoli 7. ure zjutraj se je namreč na cesto Črna na Koroškem-Sleme v naselju Javorje sprožil zemeljski plaz, ki je oviral promet. Skoraj istočasno je zemeljski plaz zaprl cesto Črna na Koroškem-Bistra. Obe oviri sta bili odstranjeni, cesti pa odprti. V soboto popoldne pa se je v Javorju sprožil nov plaz in znova zaprl cesto Črna na Koroškem-Sleme. Sanacija je predvidena za naslednje dni.