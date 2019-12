Zaradi pirotehnike je ostal brez noge #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Kako hudo lahko nepremišljena uporaba pirotehnike človeka zaznamuje za vse življenje, dobro ve 31-letni Dominik Benkovič, ki se mu je življenje obrnilo na glavo za veliko noč leta 2000. Usodno ga zaznamuje eksplozija 200-litrskega soda s karbidom. Samo trenutki so ga ločili od smrti. A Dominik je preživel, se pobral in nas pred prazniki opozarja: izogibajte se uporabi kakršnihkoli pirotehničnih sredstev.

Nesreč, povezanih s pirotehniko, je še vedno preveč in običajno so hude. Zdravniki še posebej odsvetujejo nakup pirotehnike prek spleta in opozarjajo na nevarnost doma izdelanih petard.

Vesel je, da mu je bila dana druga priložnost

Prihodnje leto bo minilo že 20 let od nesreče, ki je Dominiku Benkoviču vzela levo nogo, pripoveduje s solznimi očmi. "Takrat sem preživel in lahko sem zelo ponosen, da mi je bilo dano drugo življenje, da ga poskušam ceniti, kolikor je le mogoče," pripoveduje.

Skoraj petnajst let je potreboval, da se je sprijaznil z izgubo noge

Njegovo življenje je viselo na nitki, a pravi boj se je začel šele, ko je moral znova stopiti na noge. "Petnajst let sem skoraj potreboval, da sem se sprijaznil s tem," pravi. Zato vedno znova opozarja, da lahko uporaba pirotehnike posameznika zaznamuje za vse življenje. Predvsem otrokom polaga na srce, da če je le mogoče, naj se tega izogibajo, ker so lahko posledice za vse življenje.

Veseli se vsakega dne in malih stvari

Rad živi mirno, a prazniki vedno znova prinašajo tudi pirotehniko. Vsak pok pa prebudi isti spomin. "To ti ostane za vse življenje zaznamovano v tebi." Dominik se je z jekleno voljo in s pomočjo ljudi okoli sebe pobral. Veseli se vsakega dne, ki mu je dan, in malih stvari okoli sebe.

Ne obupuje, ampak vsak dan vsrkava življenje s polnimi pljuči. "Trenutno na svoje življenje gledam zelo sproščeno, uživam, ker samo enkrat ti je življenje podarjeno, zato pa ga je treba tudi ceniti," pravi. Svojo zgodbo je povedal v upanju, da se nikoli več ne bi ponovila.

Bodi zvezda, ne meči petard

Kljub preventivnim akcijam, ki sicer zmanjšujejo število poškodb, so se lani hudo poškodovale tri osebe, med njimi dva mladoletnika. Poškodbe pogosto ostanejo za vedno. Naj vam nepremišljeno ravnanje zato ne uniči praznikov, tudi letos pozivajo zdravniki, policisti, gasilci.

Bodi zvezda, ne meči petard – je letošnji poziv policije k varni uporabi pirotehnike. Pred prazničnimi dnevi ob izteku leta vsako leto enaki pozivi. Posebej mladostnikom, otrokom, ki morda ne vedo čisto dobro, da petarde niso igrača in da jih lahko kakršnakoli uporaba pirotehnike zaznamuje za vse življenje.

Predlog spremembe zakona o eksplozivih in pirotehničnih izdelkih, ki bi popolnoma prepovedal prodajo in uporabo pirotehnike, v državnem zboru še ni padel na plodna tla. Praznike brez pokanja podpirajo društva proti mučenju živali, veterinarji, lastniki in ljubitelji živali.

Uporabniki so sicer pogosto zelo iznajdljivi, da bi dosegli čim bolj glasen in močan pok pirotehnike. Gasilci v zadnjih dneh leta večkrat na dan gasijo koše za smeti in večje zabojnike. Objestneži tudi drugim delajo škodo.