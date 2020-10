Zaradi obilnega sneženja težave na Koroškem: zaprte ceste in težave z elektriko #foto

Ponekod na Koroškem močno sneži. Prihaja do snegoloma. Gibanje v bližini dreves, v in ob gozdovih je zelo nevarno. ⚠️ Gasilci imajo ponekod polne roke dela. Posted by Neurje.si on Sunday, 11 October 2020

Včeraj je višje ležeče dele Slovenije pobelil sneg. Zvečer se je meja sneženja spustila, ponekod na Koroškem in Štajerskem, pa tudi na Kočevskem in Ribniškem je snežilo tudi pod 500 metri nadmorske višine.

Zaradi novozapadlega snega so imeli na območju občin Bohinj, Kranjska Gora, Črna na Koroškem, Gorenja vas - Poljane, Mežica, Podvelka, Prevalje, Ravne na Koroškem, Zreče in Žirovnica gasilci 10 gasilskih enot na 21 lokacijah kar nekaj dela z odstranjevanjem podrtih dreves, ki so ogrožala predvsem cestni promet.

V nekaterih občinah je bila zaradi podrtih električnih drogov motena oskrba z električno energijo. Na terenu so bili tudi delavci cestnih in komunalnih služb in delavci Elektra. Z odpravljanjem posledic snegoloma so nekaj dela imeli gasilci tudi ponoči.

Sneg na Koroškem povzročil nekaj težav

Največ težav zaradi snega so imeli na Koroškem, kjer je zaradi obilnega sneženja prišlo do snegoloma. Na širšem območju Občine Črna na Koroškem je bilo zaradi obilnega sneženja večje število podrtih dreves, ki so ovirala promet na več lokalnih cestah. Vse krajane so tamkajšnji gasilci prosili, da zaradi varnosti ostanejo doma in se ne gibajo blizu gozdnih površin.

Zaradi podrtih električnih drogov je bil del območja brez električne energije. Eno drevo je padlo na osebno vozilo, vendar nihče ni bil poškodovan.

Danes bodo padavine ponehale

Danes zjutraj bodo padavine ponehale tudi v vzhodni Sloveniji. Čez dan se bo na zahodu delno zjasnilo, drugod bo ostalo zmerno do pretežno oblačno. Ponekod bo še pihal severni veter, na Primorskem šibka do zmerna burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 6 do 13, na Primorskem do 17 stopinj Celzija, piše na spletni strani Agencije za okolje (Arso).

Jutri bo na severovzhodu zmerno do pretežno oblačno, občasno bo rahlo deževalo. Drugod bo sončno z občasno povečano oblačnostjo. Zjutraj bo po kotlinah osrednje Slovenije megla. Najnižje jutranje temperature bodo v alpskih dolinah okoli –4, drugod od –2 do 6, najvišje dnevne od 9 do 14, na Primorskem do 16 stopinj Celzija.

V sredo bo na vzhodu še deloma sončno, drugod se bo oblačnost povečala, ponekod v zahodni in južni Sloveniji bo občasno rahlo deževalo. V četrtek bo oblačno s padavinami.