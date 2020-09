Danes ob 7.58 je moški poklical policijo in povedal, da je na območju Kopra pod vasjo Butari v gozdu videl več ljudi, najverjetneje ilegalnih migrantov. Več patrulj, ki so bile napotene na kraj, je prijelo 26 tujcev, državljanov Pakistana, ki so v Slovenijo prišli nelegalno. Po opravljenih razgovorih so ugotovili, da je eden od njih, 20-letni državljan Pakistana, vodič, zato mu je bilo odrejeno pridržanje.