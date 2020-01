Zaradi napake so se ustavile žičnice in gondola na Krvavcu

Nekaj minut čez 13. uro so se zaradi napake na električnem omrežju ustavile krožno-kabinska žičnica in druge žičniške naprave. S pomočjo pomožnega napajanja so takoj rešili potnike na sedežnicah, malo dlje je reševanje trajalo iz gondol. Električno napajanje naj bi bilo zdaj spet zagotovljeno.

Kot je za STA pojasnila vodja marketinga Rekreacijsko turističnega centra Krvavec Špela Janša, so se gondola in druge žičniške naprave ustavile zaradi preboja električne napeljave v dolini, zato ni bilo elektrike na celotnem območju Krvavca.

Delavci Elektra Gorenjska so se lotili sanacije napake, opravljen pa je bil tudi preklop na napajanje z elektriko z druge strani, saj je Krvavec lahko napajan tako s strani Ambroža kot s strani Kokre.

S pomočjo rezervnega napajanja so lahko zagnali sedežnice, tako da smučarjem na njih ni bilo treba čakati. Nekoliko pa se je zapletlo pri krožno-kabinski žičnici, kjer so za zagon potrebovali več časa, saj so morali narediti preklop na polkrožno vrtenje. V roku ene ure pa so vse kabine spravili v spodnjo in zgornjo garažo ter tako vse potnike na spodnjo oziroma zgornjo postajo smučarskega centra.

Kot je povedala Janševa, so imeli srečo v nesreči, da je bilo na krožno-kabinski žičnici zaradi ure dogodka malo ljudi. Prav tako velja, da ti niso bili v nobeni nevarnosti, saj veter ni pihal, pa tudi nobenih drugih težav ni bilo. So pa morali približno eno uro počakati na žičnici v kabinah, še piše STA.