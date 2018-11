Zaradi meningitisa preplah v vrtcu: triletnik se že počuti bolje #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Meningitis predstavlja nevarno nalezljivo bolezen, zaradi katere lahko človek nenadno zboli in tudi umre. Zadnji okužen primer je bil triletni otrok iz Ljubljane, ki pa se sedaj počuti bolje. Vsi, ki so bili z njim v stiku, so takoj prejeli močne antibiotike, vrtec pa so tudi razkužili. Kot pravijo strokovnjaki, je bilo ukrepanje in zdravljenje okužbe pravočasno.

Okužba triletnega otroka predstavlja že šesti primer nevarne nalezljive bolezni, ki povzroča gnojno vnetje možganskih ovojnic. Na kakšen način se bakterija razvije, stroka še ne ve.

Bolezen nastopi naglo, skupaj z visoko vročino, glavobolom, bruhanjem in trdim vratom, vidni so tudi izpuščaji na koži, so poročali v oddaji Planet Danes na Planet TV.

Povprečno v Sloveniji za meningokoknim meningitisom zboli deset ljudi na leto. Ocenjuje se, da ima to bakterijo v telesu pri nas četrtina populacije.

Prenaša se s slino in izločki

"V vrtcu imamo protokol, kaj storiti ob določenih boleznih, tako da so bili ukrepi hitrejši," je povedala Marjana Zupančič, ravnateljica vrtca Pedenjped, ki ga obiskuje triletnik. Po seznanitvi z okužbo so bili zaposleni in otroci pozvani, da pridejo po odmerek antibiotika.

Vrtec je zaradi možnosti nadaljnjih okužb s pomočjo strokovnjakov razkužil vse prostore, igrače in ležišča. Nekateri otroci so preventivno ostali tudi doma, v teh dneh pa deluje vrtec že po ustaljenih tirih. Tudi triletni okužen otrok se že počuti bolje.

"Naša naloga je, da identificiramo osebe, ki so bile v stiku s slino in izločki v bližini bolnika, saj se bolezen prenaša podobno kot gripa," je povedal Dražen Stojanovič z Nacionalnega inštituta za javno zdravje in pojasnil, da je bilo zdravljenje še pravočasno.

Meningokok je sicer zelo razširjena bakterija pri vsaj četrtini zdravih Slovencev. Če bolnik kmalu po okužbi zaužije antibiotik, mu je še mogoče pomagati, čeprav zaščita ne traja dolgo. Bakterija se nahaja v nosnožrelnem prostoru, do obolelosti pa pride, ko bakterija prebije zaščito med sluznico in notranjostjo človeškega telesa. V najhujši obliki lahko po vdoru v kri povzroči vnetje notranjih organov in tudi hitro smrt. Zadnji smrtni primer pri nas je bil leta 2016, ko je umrl dve leti star otrok iz Mežice.