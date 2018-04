Zaradi hitrega taljenja snega na Krvavcu predčasno zapirajo smučišče

Do konca praznikov pa ostaja odprt Bike park Krvavec, in sicer se bo možno spuščati po progi Rock'n'Flow in Muci. Kabinska žičnica bo vozila od 7.30 do 19. ure, so še sporočili z RTC Krvavec.

Čez prvomajske praznike ostaja odprto smučišče Vogel, kjer je v celotni zimski sezoni zapadlo skoraj sedem metrov snega, zdaj pa je snežna odeja debela še 140 centimetrov. Naprave na smučišču obratujejo od 8. do 14. ure, nihalka pa od 7.30 do 18. ure.