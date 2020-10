Zaradi epidemije dom starejših delno selijo v gasilski dom

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V enoti dela 23 socialnih oskrbovalk, ki skrbijo za okoli 120 uporabnikov pomoči na domu. Enota pomoči na domu dnevno zagotovi tudi obroke za med 75 do 85 oseb. Foto: Google Maps Street View

V radovljiškem domu starejših so se ob poslabšani epidemiološki situaciji v občini odločili, da osebje, ki izvaja dejavnost pomoči na domu, preventivno preselijo v gasilski dom v Mošnje. Tako bodo zmanjšali možnost vnosa okužb. Že pred selitvijo je sicer tudi v radovljiški dom v zadnjih dneh zašel novi koronavirus.

Kot je pojasnil direktor Doma dr. Janka Benedika Radovljica Alen Gril, socialne oskrbovalke, ki izvajajo storitve pomoči na domu v lokalnem okolju, zaradi slabe epidemiološke slike predstavljajo tveganje za vnos okužbe v zavod. Zato so so se v domu odločili, da oddelek socialne oskrbe na domu preselijo v dislocirano enoto in ga tako tudi fizično ločijo od doma, tamkajšnjih stanovalcev in zaposlenih ter s tem zmanjšajo tveganje za prenos okužbe.

Osebje, ki hodi po terenu, velik potencialni vir okužbe za stanovalce

Prostore za preselitev dejavnosti je zagotovila radovljiška občina, in sicer v pisarni Turističnega društva Mošnje v mošenjskem gasilskem domu. Kot je prepričana direktorica radovljiške občinske uprave Alenka Langus, bodo na ta način zmanjšali možnost okužb v domu, saj osebje, ki hodi po terenu, predstavlja velik potencialni vir okužbe za stanovalce.

Enoto bodo predvidoma selili v soboto in naj bi v ponedeljek že začela delovati na novi lokaciji. V njej dela 23 socialnih oskrbovalk, ki skrbijo za okoli 120 uporabnikov pomoči na domu. Enota pomoči na domu dnevno zagotovi tudi obroke za med 75 do 85 oseb. Sedaj bodo delo organizirali tako, da bodo preko vikenda za prevoz hrane od doma do nove lokacije skrbeli prostovoljci, med tednom pa zaposleni v občinskih javnih zavodih.

Radovljiška občina zaradi preprečevanja širjenja okužb ureja tudi prostore za preselitev dejavnosti dnevnega varstva iz Centra za usposabljanje, delo in varstvo Matevža Langusa Radovljica, in sicer v bivšo radovljiško knjižnico, piše STA.

Organizirali bi svoj vrtec za otroke zaposlenih v domu

V domu starostnikov pa se, kot je povedal Gril, dogovarjajo z lastnikom sosednje stavbe oskrbovanih stanovanj, da bi v njihovi knjižnici organizirali vrtec za otroke zaposlenih v domu. V primeru zmanjšanih ekip zaradi okužb med zaposlenimi bodo tako lahko zaposleni, ki bodo na testiranjih negativni na novi koronavirus, lahko hodili v službo in ne bodo ob zaprtju vrtcev izostali iz delovnega procesa zaradi varstva otrok.

V radovljiškem domu se v teh dneh soočajo s prvimi okužbami. Trenutno so okuženi trije zaposleni in dve stanovalki, pri dveh pa bodo test zaradi nejasnih rezultatov ponovili. Poleg tega danes nadaljujejo tudi s testiranjem ostalih.

V domu, v katerem je okoli 220 stanovalcev, lahko sicer uredijo dve rdeči coni s kapaciteto do 30 stanovalcev. "Če bomo to presegli, bomo sledili praksi iz Škofje Loke, saj smo se z občino in civilno zaščito dogovorili, da bomo v tem primeru formirali rdečo cono na zunanji lokaciji v Radovljici, glede katere pa se moramo še uskladiti," je povedal Gril.

Okužene iz slovenjgraškega doma starostnikov bodo preselili v Terme Topolšica

Stanovalce slovenjgraške enote Koroškega doma starostnikov, pri katerih so potrdili okužbo z novim koronavirusom, bodo preselili v Terme Topolšica. Vodstvo term je namreč za njihovo začasno bivanje ponudilo enoto Mladika, bodo pa zanje tam skrbeli zaposleni iz doma starostnikov. Tja bodo preselili tudi stanovalce, ki so zdaj v Bolnišnici Topolšica.

V slovenjgraški enoti Koroškega doma starostnikov so doslej v 11 dneh okužbe z novim koronavirusom potrdili pri 38 stanovalcih in treh zaposlenih. V sredo so skupno 18 okuženih stanovalcev, ki niso kazali znakov bolezni, prepeljali v Bolnišnico Topolšica, kjer je od prejšnjega petka urejen negovalni oddelek za asimptomatske bolnike iz domov starejših.

So se pa zdaj v slovenjgraškem domu po razgovoru z nacionalnimi koordinatorji za preprečevanje in obvladovanje okužb odločili, da okuženim stanovalcem ponudijo začasno bivanje v Termah Topolšica, potem ko jim je pomoč ponudilo vodstvo term.

Danes v termah začenjajo s pripravo prostorov, v soboto bodo tja preselili stanovalce iz bližnje Bolnišnice Topolšica, v nedeljo pa še preostalih 20 okuženih iz rdeče cone doma v Slovenj Gradcu. V termah bodo za preseljene stanovalce skrbeli zaposleni iz slovenjgraške enote doma starostnikov, do njihove vrnitve nazaj pa bodo v domu v Slovenj Gradec vse sobe razkužili.

