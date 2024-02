Nov primer kršenja delavskih pravic v Loškem podjetju? "Zmerjajo nas, z nami ravnajo kot s sužnji."

V prijavi inšpektoratu za delo je anonimni prijavitelj zapisal, da delajo tudi po 12 ur, da jih zmerjajo in z njimi ravnajo kot s sužnji.

Pred kamere je stopila nekdanja zaposlena Jasna Hudalin, ki pravi, da so bili pogoji dela v zadnjih nekaj letih neznosni. "Ves čas se je dogajal mobing ... Bojan me je slikal, nenehno me je na kameri spremljal do stranišča, me pošiljal v tri ***** materine, zmerjal me je, da sem blesava," je povedala za TV Slovenija. Pri delu se je poškodovala in bila bolniško odsotna. Kot pravi, so za njo poslali detektiva, ki jo je slikal, ko je nesla hrano kokošim, potem pa so jo odpustili.

Več anonimnih prijav o kršenju pravic delavcev iz Bolgarije in Albanije so prejeli tudi v Delavski svetovalnici. Tudi na policiji so potrdili, da so za omenjeno podjetje prejeli anonimno prijavo o nepravilnostih na področju zaposlovanja tujcev.

Kot še poroča TV Slovenija, so inšpektorji v preteklih nekaj letih v podjetju v Loški dolini opravili 27 nadzorov in v kar 24 primerih ugotovili, da je vse v redu. Trije postopki zoper podjetje MBS List so še odprti.

V podjetju medtem zavračajo očitke delavcev in navajajo, da delavci prejemajo plače po kolektivni pogodbi za lesarstvo in da v podjetju upoštevajo in izvajajo pravilnik o preprečevanju mobinga.