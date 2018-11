V Celju oropali pošto

Dva zamaskirana in oborožena neznanca sta v petek okoli 18. ure oropala pošto na Ulici Frankolovskih žrtev v Celju. Kot so sporočili s Policijske uprave Celje, sta neznanca, visoka približno 175 in 185 centimetrov, v poštne prostore vstopila tik pred zaprtjem ustanove, zagrozila zaposlenim, zahtevala denar in z njim pobegnila.

Tiste, ki so v petek okoli 18. ure v okolici pošte na omenjeni lokaciji opazili moška, ki ustrezata opisu, policija prosi za podatke, ki bi ji lahko pomagali pri njuni izsleditvi. Informacije naj sporočijo na telefonsko številko 113 oziroma na anonimno številko policije 080 12 00.