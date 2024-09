Založite se s temi izdelki in nikoli več ne boste v neprijetnem položaju

Kaj storite, ko vam zmanjka toaletnega papirja, pralnega praška ali riža, ki ga nujno potrebujete za svojo jed, trgovine pa so zaprte? Zanje poprosite sosede? Izognite se nelagodju in se založite z izdelki, ki jih najpogosteje uporabljate. S kupovanjem cenovno ugodnih izdelkov na zalogo boste tudi prihranili denar! V nadaljevanju preberite, katere izdelke je pametno kupovati na zalogo.

Živila z daljšim rokom uporabe

Kaj skuhati, kadar se mudi? Poglejte v hladilnik in shrambo ter porabite živila, ki jih imate na voljo. Zato imejte vedno na zalogi živila z daljšim rokom uporabe, na primer testenine, riž, polento, juhe, konzervirana živila, olje, sol, sladkor in tako dalje. Hitra in priročna rešitev, ki vam lahko še kako koristi, so tudi predpripravljene jedi v konzervi, kot sta golaž in chili con carne.

Naj vam nikoli ne zmanjka toaletnega papirja in robčkov. Foto: Spar

Higienski pripomočki in kuhinjske brisačke

Predstavljajte si, da v nedeljo ali celo med prazniki ugotovite, da vam je zmanjkalo toaletnega papirja ali mila. Manjša, a kljub temu neprijetna zagata je tudi, če ostanete brez kuhinjskih brisačk. Zares neprijetno je, če vas ujame prehlad, ki postreže z zamašenim nosom ravno takrat, ko doma nimate več robčkov, zadnji zavitek žepnih robčkov v torbici pa je tudi že skoraj pošel. Zato je pametno, da imate naštete izdelke vedno na zalogi.

Pralna sredstva, čistila in krpe

Čas je za pranje perila. Ko do zadnjega kotička napolnite pralni stroj z umazanimi oblačili, ugotovite, da nimate več niti pralnega praška niti mehčalca za perilo. Gora posode, ki čaka, da jo nekdo zloži v pomivalni stroj ali pomije na roke, pa je že obsojena na zasušene ostanke hrane, saj vam je zmanjkalo tako detergenta kot tablet za strojno pomivanje posode. In ker nikoli ne veste, kdaj dobite nenapovedan obisk, imejte na zalogi tudi čistila in krpe, da bo vaš dom vedno čist in urejen.

Vedno imejte na zalogi papir za peko in folijo za živila. Foto: Spar

Praktični izdelki za dom in gospodinjstvo

Predstavljajte si zagato v naslednjih položajih. Testo za piškote je pripravljeno in pečica segreta, ko ugotovite, da nimate več niti enega lista papirja za peko. Pri odpiranju lončka kisle smetane vam je uspelo povsem strgati pokrovček. Takrat je dobro imeti pri roki folijo za živila, s katero lahko lonček pokrijete. V še precej bolj neprijetnem položaju se boste znašli, če boste ostali v temi, zato imejte vedno na zalogi tudi žarnice ali vsaj baterije za baterijsko svetilko.

Izdelki, brez katerih si ne predstavljate življenja

V jutranji naglici se vam med oblačenjem strgajo hlačne nogavice, v omari pa nimate nobenih več. Krila danes očitno ne boste mogli obleči, iskanje drugih oblačil pa vam vzame še več dragocenega časa. Poskrbite za zalogo tako imenovanih najlonk, ene pa pospravite tudi v torbico. Tako jih boste imeli takoj pri roki, če se vam tiste, ki jih nosite, strgajo.

Foto: Spar

Ne šparajte življenja, raje prišparajte v Sparu

Kupovanje izdelkov v akciji na zalogo ni samo praktično, temveč tudi cenovno ugodno. Pri tem vam ni treba sprejemati kompromisov pri okusu in kakovosti v zameno za ugodno ceno. Uživajte v čudovitih trenutkih, ki vam jih podarja življenje, ugoden nakup pa prepustite Sparu, kjer najdete širok nabor kakovostnih izdelkov po ugodnih cenah! Poiščite jih v pestri ponudbi Sparovih lastnih znamk. Na primer kakovostna znamka SPAR, ki zagotavlja odlično razmerje med kakovostjo in ceno, ter S-Budget, kjer najdete izdelke s preverjeno kakovostjo in diskontnimi cenami. Tako na enem mestu dobite vse, kar potrebujete – od širokega nabora prehranskih izdelkov, do malenkosti, kot so hlačne nogavice.

