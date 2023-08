Žalostni prizori iz Ilirske Bistrice: tornado za seboj pustil razdejanje #foto #video

Nekaj po 20. uri zvečer je naselje Koseze v občini Ilirska Bistrica zajel tornado, ki je odkrival strehe, podiral elektroenergetske vode in drevesa. Po do zdaj znanih podatkih je odkritih ali poškodovanih enajst streh, poroča uprava za zaščito in reševanje.

V Ilirski Bistrici je nastal tornado, na vremenski postaji Koseze pri Ilirski Bistrici so izmerili sunek vetra s hitrostjo 107 kilometrov na uro, v samem tornadu pa je bil veter najverjetneje še precej močnejši.

Pojav je trajal le nekaj minut, v kratkem času pa povzročil pravo razdejanje, odkrival strehe, podiral elektroenergetske vode in drevesa.

Na delu so gasilci vseh gasilskih društev v Občini Ilirska Bistrica, člani OŠCZ Ilirska Bistrica ter delavci Cestnega podjetja Koper in Elektra Primorska.

Neurja po državi znova povzročala preglavice

Včerajšnje neurje z obilnimi padavinami in močnim vetrom je znova povzročilo kar nekaj preglavic in gmotne škode. Na upravi za zaščito in reševanje so zabeležili 69 dogodkov, sunki močnega vetra so odkrivali strehe in podirali drevesa.

Na upravi za zaščito in reševanje so sicer dogodke zabeležili na območjih regijskih centrov Maribor (16), Postojna (15), Celje (13), Koper (11), Kranj (šest), Murska Sobota (tri), Nova Gorica (dva) ter po enega v Ljubljani, Slovenj Gradcu in na Ptuju.

Zaradi obilnega dežja je meteorna voda poplavila več kletnih prostorov objektov, ogrožala objekte, prav tako ponekod narasli vodotoki. Sprožila sta se dva zemeljska plazova, ki sta ogrožala objekte. Na terenu je bilo aktivnih skupno 36 gasilskih enot, od tega tri poklicne, ki so opravile skupno 75 intervencij. Gasilci so odstranjevali podrto drevje, zasilno prekrivali poškodovana ostrešja, črpali meteorno vodo, s protipoplavnimi vrečami zaščitili ogrožene objekte in s folijo prekrili plazišči, so sporočili z uprave za zaščito in reševanje.

Pristojne službe še vedno odstranjujejo posledice neurij izpred nekaj dni. Ta so v zadnjih tednih škodo povzročala po vsej Sloveniji.