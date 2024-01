Žalčan in še dve osebi ogoljufali več ljudi

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Šestintridesetletnika in oba sostorilca bo policija kazensko ovadila.

Eno izmed celjskih poslovalnic za prodajo mobilnih telefonov in sklepanje naročniških razmerij je v zadnjem obdobju za najmanj 30 tisoč evrov oškodoval 36-letni moški z območja Žalca. Skupaj z vsaj še dvema znanima sostorilcema je storil najmanj 56 kaznivih dejanj goljufij, tatvin in poneverbe, gmotna škoda pa presega 112 tisoč evrov.

Kot so danes sporočili s Policijske uprave Celje, je 36-letnik v imenu pravnih oseb, nekatere od njih so že v stečaju, sklepal naročniške pogodbe in si s tem pridobil ugodnosti za nakup mobilnih telefonov višjega cenovnega razreda.

Policija je tudi ugotovila, da je moški poleg tega, da je v imenu pravnih oseb sklepal naročniška razmerja in pridobival ugodnosti za nakup dražjih telefonov, zlorabil osebne podatke več oseb in v njihovem imenu v spletnem podjetju najemal kredite.

Za plačilo kreditnih obveznosti je podjetje v nadaljevanju bremenilo oškodovance.

