Zakaj je v zadnjih dneh toliko komarjev? #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Idealni vremenski pogoji za razvoj komarjev so na vrhuncu njihove sezone povzročili pravo invazijo teh nadležnih krvosesov. Zaradi napovedanih poletnih temperatur bodo naši spremljevalci ostali še kar nekaj časa.

V Ljubljani, na Obali in nekaterih drugih slovenskih mestih smo v zadnjem tednu priče pravi invaziji komarjev. Gibanje na prostem je skoraj nemogoče, ne da bi pri tem občutili vsaj nekaj srbečih pikov nadležnih krvosesov. V vseh delih dneva se komarji agresivno zaganjajo v svoje žrtve, kri pa sesajo tudi skozi oblačila.

Medtem ko se domorodne vrste komarjev aktivnejše v večernih urah, tigrasti komarji ljudi nadlegujejo ves dan.

Idealno poletje za namnožitev komarjev

"Deževni julij, visoke temperature v avgustu s pogostimi plohami in nevihtami ter vlažno ozračje so ustvarili idealne razmere za čezmerno namnožitev komarjev. Vrhunec sezone komarjev je prav na koncu poletne sezone, z upadom temperatur pa se bodo razmere počasi umirile," je pojasnila biologinja in proučevalka komarjev Katja Kalan z Univerze na Primorskem.

Foto: Reuters Glede na vremensko napoved, ki visoke temperature obljublja še ves prihodnji teden, Miloš Dakić s koprskega podjetja DDD za dezinsekcijo še ne predvideva zmanjšanja števila teh nadležnih insektov.

"Dokler ne bo občutne ohladitve, ne bo nič bolje. Šele temperature zraka pod 15 stopinj Celzija in temperatura stoječih vod pod 10 stopinj Celzija bi zmanjšale število komarjev," je pojasnil strokovnjak za dezinsekcijo.

Jajčeca prezimijo, spomladi pa se izležejo novi komarji

Dodaja, da glede na vremenske razmere to ni nič posebnega. "Ni pa normalno, da se množično pojavljajo tujerodne vrste komarjev, ki prenašajo viruse nevarnih bolezni. Tigrasti komar je ena od stotih najbolj invazivnih živali na svetu," je opozoril Dakić.

Kalanova je spomnila, da samica tigrastega komarja konec poletja odloži jajčeca, odrasli komarji pa poginejo. Jajčeca preživijo zimo, spomladi pa se iz njih izležejo mladi komarji. Po nekaterih raziskavah lahko jajčeca preživijo temperature do minus 5 stopinj Celzija, po drugih ugotovitvah celo do 10 stopinj Celzija pod ničlo.

"V primeru izjemno nizkih zimskih temperatur še ne pomeni, da komarjev prihodnje leto ne bo. Morda bodo preživela jajčeca na bolj zavetnih lokacijah ali pa tista, ki jih bomo skupaj s posodami za rože shranili v notranjost," je dejala Kalanova.

Novinarka: Nataša Repovž/Video: Planet TV.

Stanje je mogoče izboljšati

Dakić je prepričan, da bi takšne invazije komarjev lahko preprečili s sistematičnim ukrepanjem zgodaj pomladi, ko se komarji začnejo razmnoževati. S postavljanjem kemičnih sredstev oziroma larvicidov na močvirnate površine in stoječe vode bi preprečili razvoj ličink komarjev.

Zatrjuje, da gre za naravi neškodljiv postopek, kjer se larvicidi počasi sproščajo po površini vode. Larvicid ni strupen niti za vodne živali niti za okolje. A ta v Sloveniji, drugače kot v drugih evropskih državah, ni dovoljen.

"Število komarjev se z uporabo larvicidov zmanjša za okoli 80 odstotkov," je ponazoril Dakić.

Z njim se strinja tudi Kalanova, ki pa opozarja, da se ličinke ne pojavljajo zgolj v večjih vodnih sistemih, temveč tudi v gospodinjstvih. "Deloma bi sicer bilo mogoče zmanjšati populacijo tigrastih komarjev, a povsem izničiti jih ne bi bilo mogoče. Morali se bomo navaditi, da so del našega okolja," je svarila Kalanova. Sistematično bi jo namreč morali izvajati prav vsi prebivalci, kar pa v praksi ni realno pričakovati.

Zdaj je za ukrepanje že prepozno

Zdaj je za takšne ukrepe že prepozno, mogoče je izvajati le kurativne ukrepe s strupenimi sredstvi. Tega se običajno države lotijo v primeru epidemije nalezljivih bolezni, ki jih prenašajo komarji. Na primer v Srbiji so zaradi virusa Zahodnega Nila uporabili takšno sredstvo.

Komarji sami po sebi sicer niso nevarni, velika težava pa je njihovo prenašanje virusnih bolezni, kot je trenutno virus Zahodnega Nila.

V Sloveniji so strokovnjaki do zdaj odkrili 28 domorodnih vrst komarjev ter dva agresivna prišleka: tigrastega in japonskega komarja.