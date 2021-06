"Zahteve Štruklja so bile čisto izsiljevanje"

Pridobili smo korespondenco sindikalistov, ki kaže zanimivo notranje dogajanje ob podpisu dogovora z vlado o odpravi nekaterih varčevalnih ukrepov, zamiku izplačilnega dneva ter regresu. Šef policijskega sindikata Kristjan Mlekuš zatrjuje, da so v zadnjih dveh krogih pogajanj občutili podtalno igro predsednika Konfederacije sindikatov javnega sektorja Slovenije (KSJS) Branimirja Štruklja. To jih je še bolj spodbudilo k temu, da se konfederaciji ne nameravajo podrejati. "Tiste zahteve, da mu moramo sporočiti, kdo bi podpisal, so bile čisto izsiljevanje. Mi smo odločali glede na to, kaj prinaša članstvu," je v korespondenci zapisal Mlekuš.

Predsednik Sindikata policistov Slovenije (SPS) Kristjan Mlekuš je v elektronskem sporočilu sindikalnim zaupnikom zapisal, da so bili v SPS deležni številnih pritiskov proti podpisu dogovora z vlado, "ki so kulminirali celo v klicih iz politike, da o osebnih pritiskih name in lobiranju na posamezne člane naših organov sploh ne govorim."

Poudaril je, da je dogovor z vlado dober in da je članstvo od njih zahtevalo podpis, predvsem zaradi višjih povračil za kilometrino in prehrano. Kljub temu so med članstvom neposredno preverjali pripravljenost za podpis, 95 odstotkov članov pa je bilo za. Ali so bili tarče zaradi napovedanega podpisa, Mlekuš ni želel ugibati.

Mlekuš je v sobotni korespondenci sindikalnim zaupnikom še izpostavil, da je sindikalizem v zadnjem času prejel številne negativne udarce, predvsem zaradi dejanj in besed v javnosti. Od tiste "kateri bedak gre zdaj zniževati davke" do udeležbe na petkovih protestih. "Udeležba sindikatov na protestu, ki ima naslov Za predčasne volitve in proti policijskemu nasilju, po mojem skromnem mnenju ni stvar sindikatov. Menim, da je bila tu narejena velika napaka, ki jo vlada na polno izkorišča. Včeraj so bili sindikati zgolj statisti. Ni šlo za dvig plač, za odpuščanje delavcev ali spremembe upokojevanja, ki so sindikalne teme. Pomembna je vsebina protestov," je trenutne razmere v sindikalizmu orisal Mlekuš.