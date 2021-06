Dodal je še, da je delo oteženo tudi zaradi tega, kar se dogaja oziroma zaradi "občutka levice, tistega dela ekstremne levice, kjer mislijo, da je oblast pri nas dedna. Oblast ni dedna in vsakič, ko nastopi mandat desnosredinske vlade, se zbudijo nevladne organizacije, govori se o fašizmu in vse to je tisto, kar dodatno podžiga strasti."

"Je pa po drugi strani tudi res, da bi ta mandat lahko bil veliko bolj učinkovit, torej za ljudi bolj prijazen v smislu boljšega premagovanja epidemije, če bi imeli tudi ustrezno zgolj in samo realno medijsko poročanje. Tako pa smo bili v zadnjih mesecih dejansko soočeni, poleg opozicije, še z enim nasprotnikom, to pa so 'mainstream' mediji," je še izpostavil.

Koliko ljudi je bilo na petkovem shodu?

Na vprašanje o tem, koliko ljudi se je udeležilo petkovega shoda, je minister Hojs odgovoril, da nikakor ni bilo prisotnih 40 tisoč ljudi, do te številke bi lahko prišli edino, "če so tistih deset, 12 tisoč, ki se jih je dejansko zbralo, šteli na vsakem mestu, torej najprej na Prešernovem trgu, kasneje, ko so se premaknili malo bolj severno, zahodno, ponovno šteli in nazadnje šteli te iste ljudi tudi v križišču pred delavskim domom." Po oceni policije je bilo namreč na protestih zbranih nekje med 12 do 15 tisoč ljudi.

Glede objave na Twitterju predsednika vlade Janeza Janše, ko je zapisal, da KUL s pozivi na proteste zaustavljajo padanje epidemije v Ljubljani, je Hojs dejal, da samih tvitov predsednika vlade ne želi komentirati, če pa se osredotoči zgolj na vsebino tvita, gre za nesporno dejstvo. "Že v preteklem tednu smo pričakovali, da bi morda v tem tednu lahko bili v popolno zelenem območju. Ravno zaradi tega smo še zadržali nekatere omejitve glede na to, da so bile ključne, med njimi tudi osrednjeslovenska regija, še zmeraj izven zelenega območja. A zadnje številke kažejo, da se je padanje števila okužb ustavilo. Smo na neki premici in postavlja se vprašanje, ali bo ta krivulja šla navzdol ali pa se bo začela zopet vzpenjati," je pojasnil.

Po njegovih besedah same epidemije še nismo premagali, saj je tudi število tistih, ki so precepljeni, zaenkrat še prenizko. "Gotovo druženje, kot smo ga bili priča pretekli petek ali pa podobna druženja, kjer ljudje ne upoštevajo nikakršnih priporočil epidemiologov, se ljudje iz epidemije norčujejo, lahko privede zopet do neke strme rasti in četrtega vala epidemije, ki se ga vsi lahko zelo bojimo," je še dodal minister Hojs.

"Stranka SD, stranka LMŠ, stranka Alenke Bratušek pa seveda stranka Levica so pravzaprav vsi množično podpirali petkova zbiranja. Če se ne motim, so tam tudi bili. Torej jaz osebno sicer mislim, da so o vsem tem, pod narekovaji seveda, nevladnikom naredili slabo uslugo, tako kot je strankarski kolega gospod Grims že povedal, so maske padle," je povedal minister Hojs. Foto: Ana Kovač

Hojs: Mediji želijo prikazati, kako je ta vlada slaba

Dotaknil se je tudi poročanja medijev, povedal je, da ga čudi poročanje RTV Slovenija in drugih največjih komercialnih televizij, ki poročajo o tisočih prisotnih na petkovih protestih, ko pa vendar navadno bilo več kot nekaj sto ljudi.

Prepričan je, da vsi ti mediji želijo v tem času ustvariti javno mnenje, "kako je ta vlada v bistvu slaba, ne dela dobro in obe največji medijski hiši sta prispevali k temu, da nismo bili uspešni v boju z epidemijo, kar pa seveda ni moglo zaustaviti tega, kar delajo ljudje na terenu, privatniki, mala in srednja podjetja, kmetje ter vsi, ki skrbijo za to, da v državi živimo še zmeraj relativno dobro."

Je Ljubljana pravi odraz razpoloženja v Sloveniji?

Ljubljana je, tako kot vsa velika mesta ali pa vsa velemesta po Evropi, je prepričan minister, levo usmerjena. "V večini primerov so ta mesta bolj levo usmerjena. Tukaj imate različne nevladne organizacije, veliko aktivistov, LGBT scene in tako naprej in ni nič nenavadnega, da so take demonstracije ali pa pritiski bolj pogosti ali pa bolj izraziti v velikih mestih."

Dejal je, da sam pogosto obiskuje tudi druga mesta po državi, se srečuje s številnimi slovenskimi župani in se ne dogaja, da bi drugi župani poročali o podobnem dogajanju v njihovih občinah. Izpostavil je drugo največje slovensko mesto Maribor, kjer "se je pravzaprav s tistimi štirimi ali pa desetimi kolesarji v preteklih petkih izpelo."

O tem, zakaj med drugimi protestirajo tudi Lidija Jerkič, Dušan Keber in Jani Kovačič, je Hojs dejal, da verjetno drži, da so Dušanu Kebru "odškrnili za 30 tisoč evrov avtorskih pogodb, ki jih je letno dobival za pripravo zakona, ki ga luč sveta še ni uzrla."

Glede tega, zakaj protestira Lidija Jerkič, je dejal, da ne vidi razlogov, saj je "skoraj 40 odstotkov bolje plačana od kateregakoli ministra slovenske vlade." Prav tako je dodal, da "protestira v trenutku, ko se zmanjšujejo obremenitve na plačo za delavca, ko bodo delavci dobili višje neto plače, ko je nenazadnje Slovenija dokazala gospodarsko rast. Zadnja ocena, ki smo jo ravno včeraj dobili s strani Evropske komisije oziroma institucij Evropske komisije kaže na to, da se v bistvu pravzaprav še povečuje že tako dobra napovedana gospodarska rast Slovenije za naslednje leto."

"Moram reči, da je odličen sodelavec, vesten, marljiv, delaven," o Francu Kanglerju pove Aleš Hojs. Foto: STA

Primer Kangler: 24 proti 0

Minister Hojs je izrazil veselje nad tem, da je tudi zadnji postopek proti gospodu Kanglerju padel. Dejal je, da je vedno verjel vanj, sicer ga tudi ne bi povabil v svojo ekipo. "Moram reči, da je odličen sodelavec, vesten, marljiv, delaven," je izpostavil in glede ovadb dejal: "Moje mnenje je naslednje, torej to, da pade vseh 24 ovadb, kaže na popolno šlamastiko dela tako policije, tožilstva in sodstva."

Prepričan je, da ta primer v vseh pogledih meče slabo luč na policijo, sodstvo in tožilstvo, saj tudi v primeru, da je Kangler bil vpleten v nepravilnosti, a zaradi procedure to ni bilo uspešno dokazano in v več kot desetih letih ni bilo zaključeno.

Izpostavil pa je tudi rehabilitacijo na osebnem nivoju človeka po tovrstnem dolgoletnem dogajanju. "Sam mi večkrat pove, kaj vse je dal skozi, kaj vse je skozi dala njegova hči, njegova žena. Te stvari so zelo težke in verjamem, da bomo prišli v družbo, kjer takih diskreditacij, diskvalifikacij in nenazadnje tudi likvidacij v tem smislu ne bo več," je dodal.

Zatrdil je, da zagovarja stališče, če je nekdo kriv, "če je nekdo storil kaznivo dejanje ali pa po domače, če je nekdo lump, naj za to odgovarja in zato imamo sisteme, da odgovarja. Če je to Kangler, naj bo Kangler. Če je to Hojs, naj bo Hojs. Ali kdorkoli. Če pa ni kriv, se mi zdi neverjetno, da po desetih letih ni ničesar dokazano, na koncu mu nihče niti opravičila ne izreče. To, da bi bil v popolnosti kdaj rehabilitiran, je v naši medijski krajini pravzaprav zelo težko pričakovati."