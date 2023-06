Zadnji dan za ugovor na informativni izračun dohodnine za leto 2022

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Na Finančni upravi RS samo še danes čakajo morebitne ugovore na informativne izračune dohodnine za leto 2022, ki so jih konec maja poslali nekaj manj kot 590.000 zavezancem. Te morajo vložiti tisti, ki se s prejetim izračunom ne strinjajo - če so podatki pomanjkljivi ali nepravilni oz. je davčna obveznost ugotovljena napačno.

Če zavezanec kljub napačnim podatkom ugovora ne vloži, stori davčni prekršek, za katerega je zagrožena globa od 250 do 400 evrov, opozarjajo na finančni upravi. Zavezanec pa lahko v ugovoru uveljavlja tudi olajšavo za vzdrževane družinske člane, če je ni že prej.

Konec maja je finančna uprava odpremila na pošto informativne izračune za 587.537 zavezancev. Tistim, ki se z informativnim izračunom strinjajo, ni treba storiti ničesar, saj bo v 30 dneh od odpreme samodejno postal odločba. V tem primeru je rok za doplačilo premalo plačane dohodnine 31. julij, zadnji dan za vračilo lani med letom preveč plačane dohodnine pa je 28. julij.

Letos je bilo izdanih 1.548.859 informativnih izračunov dohodnine

To je bil že drugi paket informativnih izračunov dohodnine za lansko leto. Prvega, v katerem je bilo 961.322 informativnih izračunov, je finančna uprava odpremila na pošto 31. marca. Ti zavezanci so medtem preveč plačano dohodnino že prejeli vrnjeno na svoje bančne račune oz. so jo morali že doplačati.

Skupaj je bilo tako letos izdanih 1.548.859 informativnih izračunov dohodnine. Kdor informativnega izračuna ni prejel, a je lani imel obdavčljive dohodke, ki se vštevajo v letno davčno osnovo, mora dohodninsko napoved vložiti sam, in sicer do 31. julija.