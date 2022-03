Danes bo na zahodu delno jasno, drugod bo več spremenljive oblačnosti, največ v vzhodnih in južnih krajih. Najvišje dnevne temperature bodo od 3 do 7, na Primorskem bo termometer pokazal do 11 stopinj Celzija.

Podobno vreme se bo nadaljevalo v prihodnjih dneh. V torek bo pretežno jasno, čez dan v vzhodni polovici Slovenije spremenljivo oblačno. Burja na Primorskem bo ponehala, v notranjosti pa bo še pihal severni do severovzhodni veter.

Najnižje jutranje temperature bodo od -6 do -1, v nekaterih alpskih dolinah do -10, na Primorskem od -1 do 4. Čez dan se bodo temperature povzpele od 5 do 9, na Primorskem do 11 stopinj Celzija, napovedujejo meteorologi Agencije za okolje (Arso).

V sredo in četrtek bo v vzhodnih krajih občasno zmerno oblačno, drugod bo pretežno jasno. Nekoliko topleje bo.