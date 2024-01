Začenja se nočna mora za vse, ki se vozite v Ljubljano

V Ljubljani se zaradi prenove avtobusne in železniške postaje začenjajo obsežnejša dela. Trenutno je zaradi obnove delno zaprta Linhartova cesta, dela bodo potekala tudi na Vilharjevi cesti in Šmartinski cesti pri Orto baru. Največ sivih las pa bo voznikom povzročala popolna zapora Dunajske ceste. Ta bo neprevozna naslednje štiri dni, od 4. do 7. januarja, v nadaljevanju pa bo obnova in zapora Dunajske ceste potekala v več fazah.

Od 8. 1. do 21. 2. 2024 bo Dunajska cesta neprehodna za pešce, zaprt bo en vozni pas, odprta pa bosta dva vozna pasova v vsako smer. Od 22. 2. do 30. 3. 2024 bosta zaprta pločnik in kolesarska steza, medtem ko bo v vsako smer na voljo dodaten vozni pas. Od 1. 4. do 26. 6. 2024 bosta pločnik in kolesarska steza le še delno zaprta, od 27. 6. 2024 pa se bo vse skupaj zaradi del na severni strani železniškega nadvoza še enkrat ponovilo.

Policistom bodo pomagali tudi mestni redarji

Promet bo zaradi navedenih del povečan na območju Ljubljane, tako v samem centru mesta kot tudi na vpadnicah v mesto, saj se bo promet, ki je do sedaj potekal po Dunajski cesti, predvidoma preusmeril na ostale vpadnice. Obvoz bo tako potekal po Tivolski cesti, Celovški cesti in Drenikovi cesti nazaj na Dunajsko cesto. Najverjetneje se bodo vozniki preusmerili tudi na Trg OF, mimo Kolodvora, na Masarykovo cesto in Šmartinsko cesto, pričakujejo na policiji.

V času obnove bo na terenu prisotnih več policistov. Promet bodo poleg rednih patrulj urejali tudi dodatni policisti iz vseh mestnih policijskih enot, ki bodo v času prometnih konic urejali promet v različnih križiščih.

Kot so sporočili s PU Ljubljana, bodo policisti predvidoma urejali promet v križišču na Bavarskem dvoru in Ajdovščini ter v križiščih Topniška-Šmartinska-Vilharjeva, Celovška-Ruska in Dunajska-Samova.

Pri urejanju prometa bodo poleg policistov v križiščih promet urejali tudi mestni redarji Mestne občine Ljubljana, predvidoma v križišču Slovenske in Aškerčeve ceste.

Na policiji voznike opozarjajo, naj se na pot odpravijo pravočasno in naj pozorno spremljajo promet in navodila policistov.

"Znaki, ki jih dajejo policisti udeležencem v cestnem prometu, niso nekaj novega in se niso bistveno spreminjali že dlje časa. Je pa res, da se, predvsem pri fizičnem urejanju v križiščih, uporabljajo manj pogosto. Največ težav imajo udeleženci v prometu pri znakih, ki jih dajejo policisti s telesom ali s piščalko. Opažamo pa, da se vozniki pogosto zmedejo, ko promet ureja policist in to kljub temu, da mora znake policista poznati vsak voznik. Zato vsem priporočamo, da se poučijo o znakih in jih tudi upoštevajo," svetujejo na policiji.