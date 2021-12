Začelo je snežiti, marsikje se bodo prebudili v belo jutro #video

Foto: Ana Kovač

Jutri bo sprva oblačno in suho vreme, popoldne bo posijalo tudi sonce. Na Primorskem bo pihala šibka do zmerna burja, ponekod na severu in vzhodu severni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 0 do 5, na Primorskem do 9 stopinj Celzija.

Sobotno jutro bo hladno, v alpskih dolinah in na planotah Notranjske bodo temperature pod minus 10 stopinj Celzija. Drugod bodo temperature okoli minus tri stopinje Celzija.

Že v nedeljo bo znova snežilo, zelo verjetno lahko obilnejšo pošiljko snega pričakujejo tudi v notranjosti Slovenije.

Oglejte si fotografije večernega sneženja v Ljubljani:

