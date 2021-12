Prihaja sneg: to so napotki strokovnjaka #video

Današnji dež bo proti popoldnevu tudi v nižinah prešel v sneg, voznike pa zaradi oteženih razmer na cestah čakajo zahtevni pogoji. Pred napovedanim slabšim vremenom jim priporočajo, da pred načrtovano potjo nekaj minut namenijo sami pripravi na cesto. Brez zimskih pnevmatik seveda ne bo šlo. A to je osnova, kot pravi Igor Mihajlik iz agencije za varnost prometa, smiselno je napolniti tudi rezervoar z gorivom, dotočiti tekočino za čiščenje vetrobranskih stekel in s seboj vzeti kakšno metlico, s katero se lahko z vozila odstrani sneg.

"Preden začnemo voziti, naredimo dober načrt ali raje uporabimo javni potniški promet. Ceste so zasnežene, poledenele, prihaja do zastojev in težav in v takšnih primerih se lahko zgodi, da ostanete v prometu. Priprava je zato pomembna. Vozilo je treba pripraviti, očistiti in doliti dovolj goriva. Kajti če nekje obstanemo, potrebujemo gretje, brez goriva pa avtomobil ne deluje," je za oddajo Jutro na Planetu povedal Igor Mihajlik.

Ne pozabite natočiti tekočine za čiščenje stekel

Temelji varne vožnje pozimi se seveda postavijo, še preden se na pot sploh odpravite. Zimske gume so prve, nujno pa mora biti Zaradi zasneženih razmer se stanje na cesti lahko hitro poslabša, hitro nastanejo zastoji in težave. Voznik mora biti zato pripravljen na takšne razmere, še preden sede v avtomobil in se odpravi na pot. Foto: Getty Images avtomobil v dobri kondiciji in pripravljen na zimo. Ne pozabite, da mora biti ustrezno očiščen, da ne boste ob prvem zaviranju dobili snega na vetrobransko steklo in ostali brez pogleda na cesto. Poleg tega ne pozabite na ogledala in preostale površine, ki so ključne za dobro preglednost. Sneg, leteč z vaše strehe, bo nedvomno motil tudi voznika za vami.

"Dobro je imeti s seboj kakšne zadeve za čiščenje stekel, tudi tekočino za čiščenje vetrobranskega stekla, da jo po potrebi lahko dotočimo. Ko so stekla umazana, ko ne vidimo več ven, imamo težavo. Vožnja je zato bolj nevarna," je še razložil Mihajlik.

Predvsem pred vožnjo po avtocesti je dobro preveriti oziroma dotočiti tekočino za čiščenje vetrobranskega stekla. Nujno tudi preverite raven goriva oziroma zalogo energije v bateriji pri električnem vozilu. Na zasneženi cesti morate biti pripravljeni tudi na to, da se v takih razmerah hitro lahko zgodijo nesreče in zastoji, zaradi katerih boste morali imeti vozilo prižgano dalj časa. Obenem ne pozabite, da v zimskih razmerah avtomobil porabi več goriva. Za vsak primer imejte vedno napolnjeno še baterijo mobilnega telefona oziroma polnilec mobitela, primeren za avtomobil. Preverite hladilno tekočino v hladilniku avta, ki mora imeti dodano sredstvo proti zmrzovanju. To naj bi varovalo hladilno tekočino pred zmrzovanjem vsaj do temperature -25 stopinj Celzija.

Bodite pripravljeni na možnost daljšega zastoja

Mihajlik je opozoril tudi na druge pomembne dele opreme, ki so neobvezni, a v zimskem času zelo pomembni - odeja, metlica, lopata … Med obvezno zimsko opremo so po zakonu res le zimske pnevmatike ali snežne verige v prtljažniku, a preudaren voznik bo poskrbel tudi za drugo pozimi priporočljivo opremo.

V avtu velja imeti primerno strgalo za zaledenela stekla, po možnosti tudi metlico za sneg, prav pa pridejo tudi pršila za odmrzovanje stekel in ključavnic. Ne pozabite niti na toplo odejo in par rokavic, če vas mogoče doleti večja nevšečnost in ostanete na cesti. Poleg dodatne plastenke tekočine za čiščenje stekel (nerazredčene oziroma z dodanim sredstvom proti zmrzovanju) je priporočljivo imeti še kakšno plastenko motornega olja, še zlasti če se odpravljate na daljšo pot.

Pomembno je, da očistimo sneg z avtomobila. To ni le prekršek, za katerega je predvidena kazen 200 evrov, s tem poskrbimo, da sneg ob zaviranju ne bo padel na vetrobransko steklo ali zdrsnil z zadka avtomobila in presenetil voznika za nami.