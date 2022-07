S prvim avgustom bodo začasno ukinjene tri enote avtocestne policije. Koprsko, celjsko in mariborsko enoto avtocestne policije bodo s ponedeljkom začasno napotili na postaje prometnih policij na območjih, kjer so bile ustanovljene. Odločitev so na Generalni policijski upravi sprejeli zelo hitro, policiste so o tem že obvestili. Od štirih enot avtocestne policije po omenjeni odločitvi tako ostaja le še ljubljanska.