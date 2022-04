Za zdaj štiri Golobove afere. Pa je to res vse? #video

V tokratni oddaji na Planet TV so naredili pregled afer predsednika Gibanja Svoboda Roberta Goloba. Afera 15 odstotkov, prikrit bančni račun v Romuniji, dvig šest tisoč evrov nakazil v Beogradu. Pa je to res vse?

Leta 2009 je Robert Golob še kot direktor IGES, brez lastnika, konzorcija Istrabenza in Gorenja, poskušal na vsak način zaobiti odločitev vrha Bosne in Hercegovine, da slovenska podjetja ne bodo sodelovala pri 300 milijonov evrov težkem projektu gradnje hidroelektrarn na Neretvi.

Kot je povedal Nihad Spahalić, direktor podjetja Intrade Energija, je Robertu takrat dejal: "Robert, prosim te, naredi to zaradi mene. Sprejmi teh 15 odstotkov."

Čeprav tega nihče ni povezoval s provizijami ali nakazili, se je Golob še pred razkritjem nekoliko prehitro odzval na spletu z zanikanjem morebitnih računov v tujini. "Odločno in suvereno lahko zatrdim, da nisem nikoli v življenju imel bančnega računa v tujini, niti nisem imel podjetja v tujini, " je zatrdil Golob.

Bančni račun v "zakotnem" romunskem mestu

Le nekaj dni pozneje je v javnosti odjeknila informacija o bančnem računu v Romuniji, katerega nosilec je Robert Golob. Dejal je, da je šlo za zlorabo identitete iz leta 2017, ob razkritju izpiska iz Reifeissen banke, in dodal, da je to ugotovil, ko je šel na Furs. "Ko sem šel na Furs po potrdilo o tem, da nimam računa v tujini, sem ugotovil, da je nekdo zlorabil mojo identiteto in v nekem zakotnem mestu v Romuniji odprl bančni račun na moje ime. Isti trenutek, ko so moji odvetniki potrkali na vrata te banke, je ta račun zaprla sama," je povedal Golob.

Kot je razvidno iz datuma dokumenta Furs, naj bi to odkrili že sredi decembra lani, a zlorabe javnosti takrat ni razkril. Morda zato, ker iz vrha Reifeissen banke pojasnjujejo, da je Golobova trditev nemogoča. Na Reifeissen banki namreč pravijo, da je odpiranje bančnega računa mogoče le ob osebni prisotnosti in z ustreznimi osebnimi dokumenti, kot to zahtevajo predpisi. Poleg tega njihovi uslužbenci redno izvajajo usposabljanja za odkrivanje poskusov goljufije.

Podobno pomenljiv je tudi drugi del izjave, ki jo je Golob podal, še preden je afera 15 odstotkov sploh prišla v javnost. "Enako odločno lahko zatrdim, da nisem nikoli v življenju dobil niti enega evra, ne v obliki gotovine ne v obliki nakazila, na svoj račun iz naslova provizije ali podkupnine," je dejal Golob.

Dvig šest tisoč evrov nakazil v Beogradu

Prvak Gibanja Svoboda je očitno že vnaprej zanikal še eno afero iz istega obdobja, ko je vodil GEN-I. Njena podružnica v Beogradu naj bi že leta 2017 sklenila svetovalno pogodbo z MB Consulting, podjetjem iz prestolnice Črne gore, ki je bilo ustanovljeno le 10 dni pred tem. Edini zaposleni v podjetju je istočasno tudi ustanovitelj Martin Berishej.

Izpiski mesečnih nakazil za leti 2019 in 2020, zaradi katerih jih preiskuje srbski urad za preprečevanje pranja denarja, prikazujejo le del od skoraj 600 tisoč evrov nakazil, ki jih je Berishej nato osebno dvignil v gotovini. Del kot posojilo, ki ga je dal samemu sebi, del pa kot izplačilo dobička od uspešnega poslovanja. Po ugotovitvah obveščevalnih služb naj bi bil Berishej le finančna mula, ki je denar nosila nazaj k Robertu Golobu.

Okostnjaki iz njegovega časa za krmilom GEN-I morda ne bi nikoli padli iz omare, če mu ne bi potekel že tretji mandat. Ker mu ga niso podaljšali, je vse zvrnil na politično kadrovanje.

Golobova žena najprej lastnica zasebnega vrtca, nato vodja službe za odnose z javnostmi in trženje

Popolnoma drugačen pogled pa ima pri družinskem kadrovanju. Leta 2008 so si v GEN-I omislili zasebni vrtec. V novem sedežu pa je mesto dobila tudi Hiša otrok Sonček. Vrtec, čigar lastnica je Jana Golob Nemec, njegova žena, z donacijami obilno zasipa kar sam, čeprav velika večina otrok, ki enoto obiskujejo, sploh nima staršev zaposlenih v podjetju. Ko se je zgodba z vrtcem končala, pa je Jana Golob Nemec zasidrala še globlje. Postala je vodja službe za odnose z javnostmi in trženje v državnem oziroma Golobovem GEN-I.

Šele po volitvah, v ponedeljek, in to po posredovanju informacijske pooblaščenke, pa bo moral GEN-I razkriti, zakaj je na računu zasebnega podjetja Vesne Vukovič, urednice in novinarke portala necenzurirano.si, končalo okoli 103 tisoč evrov državnega denarja.