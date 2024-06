Za posebno priložnost vina opremili z edinstvenimi etiketami

Dnevi odprtih kleti – DOK Brda ne ponujajo zgolj možnosti za uživanje v izjemnih vinih in kulinaričnih dobrotah, ampak so tudi priložnost za izkazovanje dobrote in pomoč tistim v stiski. Zato z veseljem sporočamo, da bodo ekipa Kontrabánt, člani Rotary kluba Medana-Goriška in umetniki – člani mednarodnega festivala Art Circle v sodelovanju z lokalnimi vinarji ponovno združili moči in pripravili izjemno dobrodelno dražbo, katere izkupiček bo v celoti namenjen otrokom.

Unikatne umetniške poslikave in izjemna briška vina

Vina, ki jih za dražbo darujejo vinarji, so tudi letos opremljena z edinstvenimi etiketami, ki so jih prav za ta namen naslikali umetniki – udeleženci mednarodnega festivala Art Circle. Umetniki prihajajo iz različnih držav: Hrvaška, Avstrija, Nemčija, Italija, Slovenija, Poljska, Nizozemska, Španija in Japonska. Vse etikete za vino so tako originalna unikatna umetniška dela, narejena ročno, umetniki pa so jih tudi podpisali. Dela, ki so nastala v sklopu festivala, predstavljajo pomemben prispevek h kulturni ponudbi v regiji, saj povezujejo mednarodni prostor z našim lokalnim okoljem.

Klemen Brun, Art Circle: Etikete za vino so en od načinov izražanja, kjer se vtisi in izkušnje prepletajo in povezujejo, kar sta glavni vodili pri ustvarjanju kulturnih vsebin festivala ART CIRCLE International.

Zbrana sredstva bodo v celoti namenjena otrokom

Organizatorji dobrodelne dražbe pozivajo k sodelovanju na dražbi, ki bo pripomoglo k uresničitvi sanj otrok in jim omogočilo izjemno izkušnjo na morju. Celoten izkupiček bodo namenili otrokom med 8. in 12. letom in jim omogočili aktivno preživljanje enotedenskih počitnic na Debelem Rtiču. Skupaj z ekipo strokovnjakov in posebno gostjo, psihologinjo in nekdanjo olimpijko Saro Isaković, so ustvarili program, ki bo otrokom pomagal premagovati strahove, težave s samopodobo ter osebnostne vzorce, ki jih ovirajo pri doseganju zadovoljstva in uspeha. Aktivni kamp na Debelem Rtiču bo glede na zbrana sredstva omejen na od deset do 15 otrok iz vse Slovenije s poudarkom na goriški regiji, kril bo nastanitev, vse obroke in celodnevni program kampa, pa tudi poseben program strokovnjakov.

Robert Feri, Rotary klub Medana-Goriška: Vaš prispevek bo tistim otrokom, ki to res potrebujejo, omogočil nepozabno izkušnjo na morju, ki bo obogatila njihova življenja in jim odprla vrata v svet neomejenih možnosti.

Kako poteka spletna dražba?

Dražba se na spletni strani https://www.kontrabant.si/drazba/ začne 16. 5. 2024 ob 12. uri. Izklicna cena za vsako posamezno steklenico vina je 150 evrov. Dražitelji lahko izklicno ceno poljubno zvišujejo. Vsak dan (predvidoma dvakrat dnevno) bodo na spletnem portalu objavili najvišje ponudbe, prejete v preteklih 24 urah, pri čemer je najvišji znesek zadnjega dne lahko objavljen večkrat v dnevu. Dražba se zaključi 10. 6. 2024 ob 12. uri. Vsi zmagovalci dražbe bodo prejeli tudi po dve vstopnici za DOK Brda 2024. "Lani so bili rezultati dražbe rekordni. Prepričani smo, da se bomo vsi skupaj odlično odrezali tudi pri letošnjem dobrodelnem izzivu," je povedal glavni organizator dogodka DOK Brda Dani Strehar.