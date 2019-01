Za najverjetnejšega naslednika Nussdorferjeve za zdaj velja Svetina

Predsednik države Borut Pahor je danes na posvetu o novem varuhu človekovih pravic gostil predstavnike večine poslanskih skupin. Ti so najpogosteje navedli ime Petra Svetine, ki ima tako podporo koalicije in nekaterih strank iz opozicije. Nekatere stranke se o kandidatu še niso odločile. Pahor bo posvete nadaljeval v petek in nato predlog posredoval v državni zbor.

Vodja največje poslanske skupine SDS Danijel Krivec je po pogovoru pri predsedniku republike Borutu Pahorju pojasnil, da pri njih za zdaj obstajajo tri mogoča imena, a jih ni hotel razkriti. Dokončno odločitev bodo sprejeli v poslanski skupini in v okviru organov stranke, ko bo Pahor svoj predlog posredoval v državni zbor, je dejal. Na vprašanje, ali je zanje sprejemljiv tudi Peter Svetina, je Krivec odgovoril: "Lahko, bomo videli v nadaljevanju."

Krivec je kot kriterij SDS za podporo kandidatu navedel to, da ta v preteklosti ni bil vpleten v kakršnakoli dejanja, ki bi mu izpodbijala kredibilnost. Na vprašanje, ali sta bila Svetina in Rok Svetlič, ki prav tako ima podporo nekaterih poslanskih skupin, vpletena v tovrstna dejanja, je Krivec odgovoril, da tega še niso preverjali.

LMŠ kot edinega kandidata podpira Svetino

Predstavniki največje vladne stranke LMŠ so pri Pahorju kot edinega kandidata podprli Svetino. Po navedbah vodje poslanske skupine LMŠ Braneta Golubovića je Pahor to vzel na znanje in bo državni zbor o svojem predlogu obvestil čim prej. Golubović verjame, da bodo poslanci o kandidatu odločali že na januarski seji.

Vodja poslanske skupine LMŠ Brane Golubović je sporočil, da LMŠ kot edinega kandidata za novega varuha človekovih pravic podpira Petra Svetino. Foto: STA

Do nedavnega so v LMŠ govorili o dveh mogočih kandidatih, poleg Svetine, ki je bil po Golubovićevih navedbah njihov "prvi favorit", še o Svetliču. A so imeli v sredo in danes še pogovor znotraj poslanske skupine, v okviru katerega so se odločili, da bodo Pahorju predlagali enega kandidata, in sicer Svetino, je pojasnil Golubović.

Če bo Pahor za kandidata predlagal Svetliča, bo po njegovih besedah o tem odločala poslanska skupina. Na vprašanje, ali se je koalicija poenotila o imenu kandidata, je odgovoril, da ne, da je koalicija ves čas govorila o dveh imenih, Svetliču in Svetini.

SD in SMC poleg Svetine podpirata tudi Svetliča

V SD in SMC so poudarili, da podpirajo dva kandidata, in sicer Svetino in Svetliča. Vodja poslanske skupine SD Matjaž Han je pojasnil, da ima po oceni poslanske skupine vsak od prijavljenih kandidatov znanje in izkušnje, da bi lahko bil imenovan, a so se odločili za dva kandidata. Zavedajo se, da bo potrebna dvotretjinska večina in da bodo počakali, kaj bo odločil predsednik republike. Če bo Pahor predlagal drugega kandidata, in ne Svetine ali Svetliča, bo po Hanovih navedbah potreben pogovor in dogovor.

Vodja poslanske skupine SD Matjaž Han je poudaril, da v stranki podpirajo tako Petra Svetino kot tudi Roka Svetliča. Foto: STA

Vodja poslanske skupine SMC Igor Zorčič je dodal, da so se v poslanski skupini dogovorili, da podprejo kandidata, ki bo skupen kandidat koalicije. Tako verjame, da imata najvišjo verjetnost za izvolitev Svetina in Svetlič. O tem, ali so v SMC kateremu od njiju bolj naklonjeni, ni želel govoriti, verjame pa, da se bo razprava o tem še razvila v prihodnjih dneh.

NSi naklonjena Svetini, Levica podpira Sovdatovo

Naklonjenost Svetini je danes navedel tudi vodja poslanske skupine NSi Jožef Horvat. Če bi Pahor predlagal na primer Svetliča, pa bi v NSi o njem razmislili. "Danes nimamo stališča o kateremkoli drugem kandidatu," je dejal Horvat. V Levici medtem podpirajo nekdanjo predsednico ustavnega sodišča Jadranko Sovdat.

V Levici so poudarili, da med devetimi prispelimi kandidaturami podpirajo kandidaturo nekdanje predsednice ustavnega sodišča Jadranke Sovdat. Foto: STA

Kot je pojasnil vodja poslanske skupine Matej T. Vatovec, menijo, da je v preteklosti izkazala razmeroma visoko stopnjo avtoritete v slovenskem javnem prostoru, njena stališča pa so odločna in v veliko primerih podobna njihovim pogledom na človekove pravice.

Na vprašanje, ali so pripravljeni podpreti še koga drugega, je odgovoril, da je to odvisno od tega, koga bo Pahor predlagal. O Svetliču je Vatovec dejal, da so njegovi pogledi na človekove pravice nekoliko posebni in mogoče malo preveč konservativni. Če bo za varuha predlagan Svetina, bodo po njegovih besedah z njim opravili še kakšen pogovor in potem sprejeli odločitev.

K Pahorju v petek še DeSUS, SAB in poslanca manjšin

Pahor je posvetovanja s poslanskimi skupinami sicer začel v sredo, ko se je sestal z vodjo poslanske skupine SNS Zmagom Jelinčičem. Ta mu je pojasnil, da se bodo poslanci SNS o podpori odločili zadnji trenutek. V petek na posvet k Pahorju prihajajo še predstavniki DeSUS, SAB in narodnih manjšin. V SAB in DeSUS so sicer že pred pogovorom s Pahorjem izrazili podporo Svetini in Svetliču.

Na javni poziv za novega varuha je sicer prispelo devet predlogov kandidatur. Poleg Svetliča, Svetine in Sovdatove so kandidati še Jasna Murgel, Stanko Baluh, Valerija Korošec, Rajko Marković, Gorazd Pretnar in Franci Žohar.

Pahor bo predlog kandidature za varuha po posvetih posredoval državnemu zboru, kjer je za izvolitev potrebnih vsaj 60 glasov. Aktualni varuhinji človekovih pravic Vlasti Nussdorfer se mandat izteče 23. februarja.