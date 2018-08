"Rjuharice", "kultura posilstev ...": varuh proti ponižujočemu obravnavanju religij

"Nekatera medijska poročanja in izražena stališča v medijih, portalih in komentarjih so večkrat odkriti izraz nerazumevanja, nestrpnosti in sovražnosti do pripadnikov muslimanske veroizpovedi," pravijo pri varuhu za človekove pravice.

Foto: Bojan Puhek

Pri varuhu človekovih pravic so se odzvali na nedavna medijska poročanja o muslimanih in beguncih v Sloveniji. Varuhinja Vlasta Nussdorfer nasprotuje ponižujočemu obravnavanju katerekoli veroizpovedi, zlonamernemu obravnavanju pripadnikov s predsodki, stereotipi in vnaprejšnjim neutemeljenim obtoževanjem, hujskanjem in sovražnim odnosom.

Varuh človekovih pravic je na svoji spletni strani navedel, da so v zadnjem obdobju prejeli nekaj novinarskih vprašanj, povezanih z javno, medijsko obravnavo dogodkov, povezanih zlasti z begunci in ekonomskimi migranti. Pri tem so omenjali zlasti primer "rjuharic", primere fotografiranja žensk v burkah in objave teh fotografij na spletnih portalih ter prispevke v medijih, v katerem avtorji zatrjujejo, da z begunci in migranti muslimanske veroizpovedi v Slovenijo prihajata tudi "kultura posilstev", grožnja javnemu redu in miru ter varnosti in stabilnosti Slovenije.

Večkrat gre za "odkriti izraz nerazumevanja, nestrpnosti in sovražnosti"

Pri varuhu kakršnih koli prijav ali pobud, povezanih s temi medijskimi poročanji, niso prejeli. A načelno stališče varuha je, da je tovrstna medijska obravnava vprašanj, povezanih s pripadniki muslimanske veroizpovedi, izraz ustavno varovane svobode izražanja oziroma za sleherno demokratično družbo nujnega pluralizma misli oziroma mnenj.

Hkrati pa menijo, da so nekatera medijska poročanja in izražena stališča v medijih, portalih in komentarjih večkrat "odkriti izraz nerazumevanja, nestrpnosti in sovražnosti do pripadnikov muslimanske veroizpovedi, torej na podlagi osebnih okoliščin posameznikov ali skupin, zlasti zaradi njihove rasne ali verske pripadnosti".

Pri varuhu so izpostavili, da ustava prepoveduje spodbujanje k narodni, rasni, verski ali drugi neenakopravnosti ter razpihovanje narodnega, rasnega, verskega ali drugega sovraštva in nestrpnosti.

Foto: Reuters

To je konkretizirano z opredelitvijo kaznivega dejanja javnega spodbujanja sovraštva, nasilja ali nestrpnosti v kazenskem zakoniku, vendar pa ob dosedanji slovenski sodni praksi ni mogoče pričakovati, da bi več primerov sovražnega govora izpolnilo vse znake kaznivega dejanja. Sodna praksa namreč poleg naklepnega, javnega spodbujanja sovraštva proti določeni skupini ljudi, zahteva tudi možnost, da se bodo besede sprevrgle v nasilje, v neko protipravno dejanje, opozarjajo pri varuhu.

"Žal pa zakon ne določa sankcij"

Zakon o medijih opredeljuje, da je prepovedano z razširjanjem programskih vsebin spodbujati k narodni, rasni, verski, spolni ali drugi neenakopravnosti, k nasilju in vojni, ter izzivati narodno, rasno, versko, spolno ali drugo sovraštvo in nestrpnost. "Žal pa zakon ne določa sankcij, na kar varuh človekovih pravic opozarja zakonodajalca že vse od leta 2010," so dodali.

Tako v slovenskem pravnem redu obstaja široko sivo polje izražanja, ki ga prepovedujeta ustava in celo zakon, vendar pa za prepoved ni določene sankcije, ugotavljajo pri varuhu.

Po mnenju varuha je nesprejemljivo trditi, da so vsi, ki prihajajo po zatočišče v Evropo, verski skrajneži, ki želijo islamizirati Evropo, potencialni teroristi ali posiljevalci. "Tovrstna zatrjevanja so lahko cenena oblika sprenevedanja in populizma, zlasti ob odsotnosti širše družbene analize o pravih vzrokih bohotenja skrajnih ideologij, pa naj bo kjerkoli v svetu," menijo pri varuhu.